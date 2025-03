Wings Hauser, star di Police Station e Febbre d'amore, è morto a 78 anni

Wings Hauser, attore che ha recitato in progetti come Police Station e Febbre d'amore, è morto il 15 marzo 2025 all'età di 78 anni.

Il decesso dell'attore, secondo quanto confermato da Variety, è avvenuto a Los Angeles per cause naturali.

Il triste annuncio della morte di Huaser

Cali Lili Hauser, moglie dell'attore, ha scritto su Facebook: "L'icona del cinema Wings Hauser è volata via mentre era tra le braccia della sua partner nel cinema e nella musica, Cali Lili Hauser, nel loro studio durante il weekend. La carriera unica e leggendaria di Wings Hauser è durata 58 anni nei film, nella tv e nella musica, permettendogli di lavorare insieme ad alcuni dei più grandi artisti del settore e di guadagnare il loro rispetto".

La carriera dell'attore

Grald Dwight Hauser aveva debuttato come attore negli anni '60 in occasione del film Non c'è posto per i vigliacchi, recitando poi per il cinema in occasione di film come Police Station - Turno di notte, I duri non ballano, Insider - Dietro la verità e Rubber. La sua carriera televisiva l'ha portato ad avere ruoli in numerosi show popolari tra cui Squadra emergenza, Magnum P.I., Professione pericolo, A-Team, Stazione di polizia, Perry Mason, I ragazzi della prateria, Pappa e ciccia, Walker Texas Ranger, JAG - Avvocati in divisa, La signora in giallo, CSI, Dr. House, Cold Case, The Mentalist, Hawaii Five-O, Rizzoli & Isles e Castle.

Nella soap opera Febbre d'amore è invece stato l'interprete di Greg Foster, ereditando il personaggio da James Houghton e Brian Kern.

Wings Hauser era il padre di Cole Hauser, interprete in Yellowstone di Rip Wheeler, uno dei personaggi principali nella saga della famiglia Dutton prodotta da Taylor Sheridan che ha avuto come protagonista Kevin Costner nel ruolo del patriarca John.