Wimbledon 2025, canali e orari per vedere tutti i match in TV: ecco la programmazione completa

Il grande tennis torna su Sky e NOW con tutta l'eleganza dell'erba di Wimbledon, tra match incredibili e una squadra di talenti che sa come raccontarlo.

Segnate le date sul calendario, il conto alla rovescia è già iniziato: dal 30 giugno al 13 luglio, Wimbledon 2025 promette spettacolo puro per tutti gli amanti del tennis. Uno degli appuntamenti più sentiti, infatti, si gioca tutto su Sky e in streaming su NOW, con oltre 750 ore live, 11 canali dedicati e una copertura che più che televisiva sembra cinematografica. Il contratto rinnovato fino al 2030 è la ciliegina sulla torta: la Casa dello Sport non molla il suo Slam più iconico.

Non solo il Centre Court su Sky Sport Tennis, ma anche il meglio dagli altri campi su Sky Sport Arena, i sei canali Wimbledon 1-6, Sky Sport Uno, il 4K per i più esigenti e la novità Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix: uno zapping intelligente che ci porta sempre più nel vivo dell'azione per scoprire tutti i segreti dei nostri atleti preferiti.

Wimbledon 2025 ha un commentatore d'eccezione: Boris Becker

Boris Becker

A rendere tutto ancora più speciale è il dream team di Sky Sport. A partire dal grande debutto di Boris Becker, tre volte campione a Londra, che commenterà le giornate clou. Accanto a lui ci sarà il collaudato mix di esperienza e visione con Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci e Renzo Furlan. E poi gli inviati, con il trio Mangiante-Meloccaro-Setti a raccogliere storie e atmosfere direttamente dall'erba londinese.

Tra dirette, studio e rubriche: lo spettacolo va oltre il campo

Ogni giornata comincia con Studio Tennis Wimbledon alle 11.45 e continua con il Sky Tennis Show di Eleonora Cottarelli. Due gli appuntamenti fissi su Sky Sport 24: Il tennis è servito e Wimbledon Today. E per chi ama andare oltre il punteggio, c'è The Insider - Wimbledon, che ci porta dietro le quinte di uno degli sport più amati, tra backstage e curiosità da spogliatoio.

Sinner, Paolini e il sogno tricolore sull'erba sacra

Jannik Sinner

In Italia l'attenzione è altissima: gli occhi sono tutti puntati su Jannik Sinner, atteso al debutto il 1° luglio, ma anche sulla sempre più sorprendente Jasmine Paolini. Con loro, Wimbledon 2025 potrebbe davvero tingersi d'azzurro. Riusciranno gli atleti tricolore a regalarci l'estate perfetta?

Wimbledon 2025: la programmazione giorno per giorno