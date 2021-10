Willy Wonka, morto a 90 anni il celebre compositore Leslie Bricusse

Leslie Bricusse, noto per aver composto musica e testi per le colonne sonore di film come Willy Wonka, James Bond e Doctor Dolittle, si è spento all'età di novant'anni: la morte del celebre compositore e paroliere statunitense è stata annunciata tramite Instagram da suo figlio Adam.

La causa di morte del veterano di Hollywood, che ha vinto un Premio Oscar per la miglior canzone per il film "Il favoloso dottor Dolittle" e uno per la migliore colonna sonora in "Victor/Victoria", non è stata rivelata. "Il mio amato padre è morto pacificamente questa mattina... Per favore, brindate per lui", ha scritto Adam nella didascalia del post.

Autore di musical e colonne sonore per il cinema, Bricusse era noto soprattutto per aver scritto la musica e i testi per i film Doctor Dolittle, Goodbye, Mr. Chips, Scrooge, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Tom and Jerry: The Movie, le canzoni "Goldfinger", "You Only Live Twice" , "Can You Read My Mind" e "Le Jazz Hot!" con Henry Mancini per Victor/Vittoria.

Tra i lavori più noti e amati dal pubblico di Leslie Bricusse figurano sicuramente le canzoni 'Candy man' e 'Pure Imagination' per il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, scritte assieme a Anthony Newley. Il compositore ha anche collaborato con John Barry per le colonne sonore di Agente 007, missione Goldfinger e Agente 007 - Si vive solo due volte.