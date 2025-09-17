Willy Monteiro Duarte, l'omaggio di Mattarella in attesa di 40 secondi, il film a lui dedicato

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, il ventunenne Willy Monteiro Duarte veniva ucciso in seguito ad un pestaggio brutale a Colleferro. In occasione del quinto anniversario della sua tragica scomparsa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordarlo pubblicamente.

La storia di Willy Monteiro Duarte verrà raccontata presto in un film intitolato 40 secondi, diretto da Vincenzo Alfieri e con protagonista Justin De Vivo, nelle sale italiane dal prossimo 20 novembre.

Mattarella ricorda Willy Monteiro Duarte cinque anni dopo la scomparsa

"È un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata e brutale mentre cercava di difendere un amico e placare gli animi per evitare una rissa" ha dichiarato il capo dello Stato "un italiano esemplare. L'odio moltiplica l'odio, la violenza moltiplica la violenza [citando Martin Luther King]".

Locandina di 40 secondi

Mattarella ha proseguito: "La violenza non è forza ma debolezza, lo scrisse Benedetto Croce. Tra coloro che hanno diffuso umanità con i loro gesti c'è anche Willy". Il presidente ha incontrato la famiglia di Monteiro Duarte, la madre e la sorella, Lucia e Milena Monteiro Duarte. All'evento erano presenti anche i compagni di scuola del giovane.

Il film sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte

Il 20 novembre uscirà nelle sale 40 secondi il film di Vincenzo Alfieri ispirato al libro 40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli.

La narrazione del film ricostruice le 24 ore precedenti all'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, assassinato a Colleferro la notte del 6 settembre 2020, dopo che intervenne per difendere un amico.

Il titolo, 40 secondi, si riferisce al lasso di tempo in cui l'aggressione si tramutò nella morte del ragazzo, un pestaggio violento che in meno di un minuto portò al decesso di Monteiro Duarte. Prodotto da Eagle Pictures, il film include nel cast Justin De Vivo nel ruolo di Willy Monteiro Duarte, Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Pucilli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi. Le riprese si sono svolte a Roma per circa 7 settimane.