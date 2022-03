William Hurt: oggi su Sky Cinema quattro grandi successi dell’attore premio Oscar

Quattro grandi successi di William Hurt andranno in onda oggi su Sky Cinema Due e in streaming su NOW dove sarà anche disponibile una collection di titoli dedicata all'attore.

Sky Cinema ha deciso di rendere omaggio William Hurt, scomparso pochi giorni prima del suo 72esimo compleanno, con una programmazione a lui dedicata: per ricordare l'attore premio Oscar, a partire da questo pomeriggio, Sky Cinema Due trasmetterà quattro grandi pellicole che lo vedono protagonista, tutte anche in streaming su NOW e disponibili on demand su Sky.

William Hurt in una scena del film Too big to fail - Il crollo dei giganti

Si inizierà alle 17.15 con Too Big to Fail - Il crollo dei giganti, prestigiosa produzione HBO, tratta da un romanzo di Andrew Ross Sorkin, giornalista economico del New York Times, che racconta il dramma della crisi economica del 2008, a seguito del crollo del mercato finanziario che ha investito anche un colosso come la banca Lehman Brothers.

Alle 19.00 seguirà Smoke, commedia con un grande cast corale, premio speciale della giuria al Festival di Berlino, tratta dal romanzo di Paul Auster, che ruota intorno a una tabaccheria di Brooklyn in cui sfilano stravaganti clienti, ognuno con la sua originale filosofia di vita.

Il grande freddo: William Hurt e Kevin Kline

Alle 21.15 Il grande freddo, cult assoluto degli anni '80 che racconta di un gruppo di ex-studenti degli anni 60 che si riunisce per il funerale di un amico suicida. Un dramma generazionale che ha fatto epoca, con una memorabile colonna sonora e un cast stellare.

Infine, alle 23.05, Gorky Park, spy-story ambientata tra le nevi di Mosca, tratta dall'omonimo romanzo di Martin Cruz Smith. Nel famoso parco della capitale russa vengono rivenuti tre cadaveri con i volti sfigurati e senza polpastrelli. A indagare sul macabro mistero viene chiamato l'ispettore Arkady Renko (William), che arriva alla soluzione dell'enigma attraverso una strada disseminata di sangue e colpi di scena.

On demand su Sky e in streaming su NOW a partire da oggi sarà disponibile anche una collection di titoli che vedono protagonista William Hurt, grande attore di teatro, cinema e tv, vincitore nel 1986 del premio Oscar e interprete versatile dalla commedia al noir, tra i moltissimi successi della sua carriera ci sono film cult come Il grande freddo, Figli di un Dio minore, Il bacio della donna ragno, Brivido Caldo, Gorky Park.