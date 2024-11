William H. Macy si unisce ad Armie Hammer nel western Frontier Crucible

Il candidato all'Oscar William H. Macy (Fargo) si è unito a Thomas Jane e Armie Hammer nel western Frontier Crucible, attualmente in produzione a Monument Valley e Prescott, in Arizona.

Nel cast anche Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Ryan Masson e l'esordiente australiana Mary Stickley. Masson ha sostituito Jonah Kagen.

Come abbiamo rivelato in precedenza, questa pellicola rappresenta il ritorno sulle scene di Hammer, che non recita in un film o in una serie da quando la sua carriera è deragliata tre anni fa a causa delle accuse di abusi. Le indagini sulle accuse sono state poi archiviate dalle autorità.

Di cosa parla la pellicola?

Presentato dal produttore Dallas Sonnier (Bone Tomahawk) come un mix tra Le iene e Bone Tomahawk, e ambientato nel Territorio dell'Arizona degli anni Settanta dell'Ottocento, Frontier Crucible segue un ex soldato (Clohessy) con un tragico passato che viene coinvolto in una scomoda alleanza con tre fuorilegge (Jane, Hammer e Masson), una bella donna (Stickley) e il suo marito ferito (Brown), nel tentativo di sopravvivere agli elementi e ai nemici della frontiera occidentale.

Una giusta causa: una scena con Armie Hammer

La Bonfire Legend, società di Sonnier, è dietro al film che sarà diretto da Travis Mills (The Pendragon Cycle) e adattato dal romanzo western del 1961 Desert Stake-Out di Harry Whittington. Maxime Alexandre (Shazam!) sarà il direttore della fotografia.

David Guglielmo e Lillian Campbell producono con Mills. Dallas Sonnier e Amanda Presmyk sono produttori esecutivi per Bonfire Legend insieme a Jane e alla sua partner produttrice Courtney Lauren Penn per Renegade Entertainment e Sefton Fincham. Preston Poulter è produttore esecutivo e finanziatore del film con Bonfire Legend. Guglielmo si occupa anche del casting.