Exit Right: Marcia Cross di Desperate Housewives nel cast del film indie con due star di Hollywood

Marcia Cross reciterà nel film indipendente Exit Right, diretto da un documentarista di lunga data Thomas A. Morgan, e basato sulla sceneggiatura scritta dallo stesso regista. Si tratta del debutto di Morgan nel cinema di finzione, dopo anni proficui e di successo trascorsi nel genere documentario.

Exit Right racconta la storia di Jan Randall, il cui cervello, affetto da un cancro inoperabile, la rende profondamente timorosa di rimanere intrappolata nel proprio corpo. Rifiutando le cure che ridurrebbero i suoi ultimi giorni in un letto di ospedale, si trasferisce in una tenda nel suo giardino. Determinato a darle un ultimo regalo, il marito John la conduce coraggiosamente in un viaggio intorno al mondo, a piedi e nella loro città natale, per quello che si rivela come il viaggio lungo una vita.

Trio di star

Insieme a Marcia Cross nel film reciteranno anche Susan Sarandon e William H. Macy. Jan Randall, interpretata da Sarandon, è avventurosa, sicura di sé e determinata. Ritiratasi dopo una carriera di successo da giornalista, è elegante e trasmette passione in tutto ciò che fa. William H. Macy interpreta il marito, John Randall, da poco in pensione dopo una vita nel reparto contabilità di un'azienda di mobili. È pratico, ama le cose ordinate e semplici, e ha una visione della vita priva di rischi.

Susan Sarandon in una scena del film La frode

A Marcia Cross il ruolo di Monica Freeman, la sorella distante di Jan, del tutto sprezzante nei confronti di John e determinata a garantire alla sorella tutte le comodità della medicina moderna. La produzione del film è affidata a Ed Glauser per Garrick Street Production.

Thomas A. Morgan ha spiegato il progetto di Exit Right con queste parole:"È una storia personale per me su diversi piani. Con l'avanzare dell'età, chi influenza il nostro modo di morire? Chi vogliamo accanto a noi? Come definiamo l'amore, la famiglia, la comunità? Trasmettere una storia come questa al mondo è il sogno di una vita per un bambino che sedeva al cinema ogni settimana, aspettando di vedere la vita svolgersi sullo schermo".