Will Smith svela qual è la sua scena preferita de La ricerca della felicità

Will Smith ha recentemente svelato qual è la sua scena preferita de La ricerca della felicità in un video pubblicato sul suo canale di YouTube.

Will Smith ha svelato qual è la sua scena preferita de La ricerca della felicità, pellicola del 2006 diretta da Gabriele Muccino, in un nuovo video pubblicato sul suo popolare canale di YouTube in cui riflette su quanto sia terribile il fatto che le persone si pongano dei limiti durante il corso della vita.

Nel video Smith spiega che la sua scena preferita del film è quella che contiene la seguente citazione: "Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.", aggiungendo che i motivi sono molti.

Infatti, prima di parlare della sequenza, Smith racconta una storia introduttiva di quasi tre minuti partendo dal suo amore per gli scacchi: suo padre gli insegnò a giocare a scacchi all'età di 8 anni, dopo innumerevoli partite Smith riuscì a vincere e suo padre non giocò mai più con lui.

Anni dopo, sua moglie Jada, assunse un gran maestro di scacchi per istruirlo per tre giorni il quale disse a Will Smith che l'errore più comune che le persone fanno è quello di auto-limitarsi, negli scacchi esattamente come nella vita vera le persone limitano le mosse che hanno a loro disposizione. Secondo l'attore americano questo concetto è il motivo principale per cui la scena de La ricerca della felicità in cui parla a suo figlio Jaden è da sempre la sua preferita.