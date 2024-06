Will Smith star del thriller Resistor, ispirato al romanzo di Daniel Suarez

L'attore premio Oscar Will Smith collaborerà nuovamente con Sony in occasione del thriller sci-fi Resistor, ecco i primi dettagli.

Will Smith collaborerà nuovamente con Sony Pictures dopo i buoni risultati ottenuti da Bad Boys: Ride or Die. L'attore è infatti stato scelto come protagonista del thriller Resistor, basato sul romanzo intitolato Influx scritto da Daniel Suarez.

Cosa racconterà Resistor

Zak Olkewicz ha scritto la sceneggiatura del film, modificando la bozza precedente firmata da Eric Warren Singer. Attualmente la trama di Resistor non è stata svelata, ma tra le pagine del libro alla base del progetto c'è Jon Grady, un fisico che, insieme al suo team scopre uno strumento che può riflettere la gravità, rivoluzionando così il campo della fisica e cambiando il futuro.

Smith nel nuovo film di Bad Boys

Il suo laboratorio, tuttavia, viene chiuso da un'organizzazione segreta chiamata il Bureau of Technology Control, la cui missione è bloccare il progresso tecnologico e prevenire le conseguenze sociali che potrebbe causare. Quando Grady si rifiuta di entrare a far parte del BTC viene rinchiuso in una prigione high-tech destinata ad altri intellettuali ribelli. Grady e i prigionieri devono quindi provare a far emergere i segreti di un nemico immaginabile che sfrutta la tecnologia che ha tenuto nascosta per quasi un secolo.

Il coinvolgimento del premio Oscar

Will Smith ha letto lo script e ha voluto incontrare i produttori, decidendo di essere coinvolto nel progetto come protagonista e produttore.

Attualmente non è stato scelto il regista, mentre tra i produttori ci sarà anche Todd Black, con cui l'attore premio Oscar ha collaborato più volte nel corso della sua carriera, realizzando insieme alcuni dei suoi più grandi successi ai box office.

L'attore potrebbe prima dedicarsi a un altro film e bisognerà attendere per scoprire quando Resistor potrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo.