Will Smith e l'incidente rumoroso durante il workout in palestra: "Scusate" (VIDEO)

Il caffè mattutino ha fatto effetto su Will Smith durante il suo work-out in palestra in compagnia dei Miami Dolphins: guardate e ascoltate il video.

Un nuovo video postato sul suo profilo Instagram mostra Will Smith alle prese con il workout mattutino in palestra in compagnia dei Miami Dolphins. Peccato che le buone intenzioni siano state interrotte da un peto improvviso.

Ebbene sì, un evento del genere può capitare anche alle più celebri star del cinema hollywoodiano. L'ultimo work-out mattutino di Will Smith in compagnia dei Miami Dolphins è stato interrotto da un peto rumoroso. Il protagonista di Io sono leggenda, comunque, ha colto l'occasione al volo per ridere e scherzarci su.

Il momento è stato immortalato da un video che Will Smith ha caricato immediatamente sula sua pagina Instagram. L'attore ha scritto: "L'allenamento con i Miami Dolphins stava andando bene fino a quando il caffè mattutino non ha fatto effetto sul mio intestino...". L'interprete ha usato come caption: "Mi avevano detto di rilassare tutti i muscoli...!".

Il video mostra Will Smith allenarsi ma lasciarsi sfuggire un peto nel bel mezzo del work-out. Ovviamente, tutti i presenti si sono messi a ridere e l'atmosfera si è fatta ancora più ridanciana a causa delle dichiarazioni dell'attore, che ha detto: "Oddio, scusate. Scusatemi tanto. Per caso c'è una doccia qui dentro?".

Alcuni utenti hanno sfruttato l'occasione per scrivere: "Succede... Ma il fatto che accada a Will Smith è ancora più divertente!" e "Riuscirò a dormire meglio durante la notte sapendo che anche Will Smith fa scoregge!".

Will Smith è stato recentemente protagonista di Welcome to Earth, serie che ha debuttato su Disney+ lo scorso 8 dicembre.