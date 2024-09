Will Smith rinuncia a un ruolo da co-protagonista nell'action movie Sugar Bandits

Will Smith ha rinunciato a un ruolo da co-protagonista nel film action Sugar Bandits, anche se resterà coinvolto come produttore tramite la sua Westbrook.

Le riprese dovevano iniziare nei prossimi mesi, tuttavia il lavoro sul set è stato posticipato a causa dell'incertezza legata agli impegni dell'attore.

La rinuncia al progetto

Secondo le fonti di Deadline, Will Smith ha rinunciato al progetto a causa di impegni presi in precedenza che hanno reso impossibile recitare in entrambi i film.

Il ruolo è quindi al centro di un recasting e i produttori vorrebbero iniziare il lavoro sul set nel 2025.

Il budget a disposizione del team di Sugar Bandits è di circa 80 milioni di dollari e si erano già stretti degli accordi relativi alla distribuzione internazionale al Mercato di Berlino e a Cannes, sfruttando tuttavia la presenza del premio Oscar nel cast. Non è quindi chiaro come si modificherà la situazione del lungometraggio dopo il cambiamento tra gli interpreti.

Cosa racconterà Sugar Bandits

Smith avrebbe dovuto avere la parte di un ex membro delle forze speciali che gestisce una squadra di esperti vigilanti che agiscono per sgominare il narcotraffico nella città di Boston.

Il filmmaker italiano Stefano Sollima era stato indicato come regista alcuni mesi fa e dovrebbe essere ancora coinvolto nel progetto, nonostante la scelta di Will di non recitare sul set.

La sceneggiatura era tratta dal romanzo Devils In Exile di Chuck Hogan, autore anche della sceneggiatura, e i ciak dovrebbero effettuarsi in Canada, a Montreal, dopo che si sarà ultimato il casting.