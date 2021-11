Will Smith svela la sua strana reazione psicosomatica all’orgasmo: "Facevo troppo sesso"

Nelle pagine del suo nuovo libro Will Smith ha parlato apertamente della sua strana reazione psicosomatica all'orgasmo dovuta al 'troppo sesso'.

Will Smith, in un capitolo del suo nuovo libro di memorie intitolato 'Will', ha rivelato che quando aveva appena sedici anni faceva troppo sesso con molte donne diverse e che a causa di questo suo "comportamento" aveva sviluppato una reazione psicosomatica, che si faceva viva ogni volta che aveva un orgasmo, che gli causava nausea e talvolta persino vomito.

Bad Boys For Life: Will Smith in una scena del film

All'epoca Will era una stella nascente e cadde in questa spirale di dipendenza dal sesso a causa di un vero e proprio trauma: un giorno Smith tornò a casa dopo un tour di due settimane per scoprire che la sua ragazza, Melanie, lo aveva tradito. Melanie era la sua prima vera fidanzata e fino a quel momento la futura star del cinema aveva fatto sesso solamente con un'altra ragazza oltre a lei.

"Ho un disperato bisogno di sollievo, ma poiché non esiste una pillola per il crepacuore, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici dello shopping e del rapporto sessuale sfrenato." Ha raccontato Smith nelle pagine del suo libro. "Fino a quel punto della mia vita, avevo fatto sesso solo con una donna diversa da Melanie. Ma nei mesi successivi sono diventato la iena del ghetto".

Bad Boys For Life: una scena con Will Smith

"Ho fatto sesso con così tante donne e ciò era talmente sgradevole per il centro del mio essere che ho sviluppato una reazione psicosomatica all'orgasmo. Ciò mi dava letteralmente la nausea e a volte mi faceva persino vomitare". Ha dichiarato Will Smith nel libro, a proposito della strana condizione che sviluppò.