Will Smith perde i denti giocando a golf con Jason Derulo: il video su Tik Tok è virale

In un video già diventato virale su Tik Tok, Will Smith perde i denti insegnando a Jason Derulo a giocare a golf: ecco come è andata realmente.

Sabato Will Smith e Jason Derulo hanno giocato un bel tiro, letteralmente, ai fans su Tik Tok dopo aver girato un video in cui Will perde i denti giocando a golf con l'amico. Fortunatamente era uno scherzo!

Nel video, molto verosimile, si vede Will Smith che insegna all'amico lo swing giusto per il colpo davanti ad uno schermo per la realtà aumentata, prima che la mazza gli finisca sui denti frontali rompendoglieli.

Smith poi si vendica brandendo la sua mazza da golf contro Derulo "E' il mio turno, il mio turno, ho bisogno solo di uno swing, un solo swing. Fammi prendere il mio driver". Un Derulo preoccupato risponde "Ok, possiamo parlarne?" prima di venir colpito alla gamba.

Il cantante 30enne ha ricondiviso il video su Instagram commentando "Non mi piace questo gioco, Will Smith".

Mentre l'attore 51enne ha pubbicato una foto con l'amico scrivendo "Devo smetterla di invitare Jason Derulo".

Derulo, che durante l'emergenza sanitaria si è adoperato per creare molti contenuti virali, recentemente ha discusso anche il piano di Donald Trump per bandire Tik Tok dagli Stati Uniti per proteggere la sicurezza nazionale. "Non credo che sia questo il caso, onestamente, ma sarà un giorno triste per tante persone. Mi diverto molto sull'app, perciò sarà triste, ma non credo accadrà".

Non sorprende che Derulo sia preoccupato, poco tempo fa girava voce che guadagnasse sui 75mila dollari per video, ma il cantante ha rivelato a Complex "Penso che sia di cattivo gusto dire quanto guadagno da loro, ma è molto più di quella cifra". Ah, però.