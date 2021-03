Will Smith non esclude un impegno in politica in futuro: "Ho delle idee"

Will Smith ha parlato del suo interesse nei confronti del mondo politico e ha espresso il desiderio di poter lavorare in questo ambito in futuro

Will Smith ha espresso il suo desiderio di lavorare in ambito politico. In occasione di un'intervista con Pod Save America, il protagonista di Io sono leggenda ha dichiarato di essere molto interessato al mondo della politica e ha promosso la sua nuova docu-serie, Amend: The Fight for America, insieme a Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer e Tommy Vietor.

In occasione dell'incontro online, Will Smith ha dichiarato di avere idee decisamente forti e schierate su alcuni argomenti determinanti quali l'attivismo politico e il razzismo. L'attore ha dichiarato di avere talmente tante idee relativamente agli Stati Uniti da aver considerato anche la possibilità di prendere parte alla corsa politica in futuro. Smith ha affermato: "Mi piacerebbe far sentire la mia voce e lo farò assolutamente. Magari, all'inizio, soltanto sul versante artistico e culturale. In futuro, però, mi piacerebbe prendere parte attiva al mondo della politica".

Al momento, Will Smith è impegnato con la promozione dell'ultima docu-serie che ha co-prodotto e che è disponibile su Netflix. Il documentario in sei episodi focalizza la sua attenzione sulla lotta per i diritti umani negli Stati Uniti contemporanei. Secondo Smith, il 14esimo emendamento è il più citato nel suo Paese perché si assicura che nessuna persona venga privata della sua libertà senza un corretto processo legale.

Will Smith è noto per aver interpretato Willy, Il principe di Bel-Air, Bad Boys, Independence Day, Men in black, La ricerca della felicità, Io sono leggenda, Sette anime, After earth, Gemini Man, Bright e Aladdin.