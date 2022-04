Will Smith: il vero motivo per cui i figli dell'attore e Jada Pinkett Smith si chiamano Jaden e Willow

Ecco svelato il vero motivo per cui i figli di Will Smith e Jada Pinkett Smith si chiamano Jaden e Willow: i fan hanno letteralmente preso d'assalto Twitter per manifestare la loro sorpresa.

Alcuni utenti dei social media hanno appena realizzato che cosa si cela dietro ai nomi che Will Smith e Jada Pinkett Smith hanno scelto per i loro figli Willow e Jaden. Come tutti sappiamo, la coppia è al centro di una serie di polemiche causa del famigerato incidente, che ha avuto luogo durante la 94a edizione degli Academy Awards, che ha visto Smith dare uno schiaffo a Chris Rock a causa di una battuta su sua moglie.

Sebbene la recente rivelazione di un utente di Twitter sia dolorosamente ovvia, decine di migliaia di fan sono rimasti sbalorditi dalla spiegazione del motivo per cui i figli della coppia, Willow e Jaden, sono stati chiamati così dai loro genitori.

In un post ora cancellato, un utente di Twitter di nome Shek ha spiegato in dettaglio la sua realizzazione secondo cui i nomi dei fratelli sono in realtà una composizione dei nomi dei loro genitori: "will smith diventa willow smith e jada smith diventa jaden smith".

Un altro fan ha scritto: "Mi sono appena reso conto che i nomi di Jaden e Willow sono soltanto i nomi dei loro genitori in forme diverse???? Arrivederci", mentre un altro ha scherzato: "Mi sento così stupido per aver realizzato solo ora che i nomi di Willow e Jaden Smith sono solo variazioni dei nomi dei loro genitori".