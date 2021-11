Will Smith: "Ho visto mio padre picchiare mia madre, volevo ucciderlo per vendicarla"

Will Smith, nel suo nuovo libro di memorie, ha raccontato di aver avuto l'intenzione di uccidere suo padre al fine di poter vendicare sua madre per le violenze subite.

In un estratto del suo libro di memorie, Will Smith ha rivelato di aver pensato seriamente di uccidere suo padre per vendicare sua madre: Willard Carroll Smith Sr la picchiò così brutalmente, quando la star di Io sono leggenda aveva soltanto nove anni, che la donna sputò sangue davanti agli occhi di suo figlio.

Bad Boys For Life: Will Smith in una scena del film

Nel nuovo libro, intitolato Will, in arrivo nelle librerie italiane l'11 novembre, l'attore ha descritto la sua complicata relazione con il padre, deceduto nel 2016 a causa del cancro, partendo da un terribile atto di violenza che cambiò la sua vita per sempre.

"Quel momento in quella camera da letto, probabilmente più di ogni altro momento della mia vita, ha definito chi sono", ha scritto Smith nel suo libro. "All'interno di tutto ciò che ho fatto da allora, i premi e i riconoscimenti, i riflettori e l'attenzione, i personaggi e le risate, c'è stata una sottile serie di scuse a mia madre per la mia inerzia quel giorno. Per averla delusa in questo momento. Per non aver tenuto testa a mio padre. Per essere stato un codardo."

Aladdin: Will Smith in una scena del film

"Una notte, mentre lo spingevo delicatamente dalla sua camera da letto verso il bagno, è sorta un'oscurità dentro di me. Da bambino mi ero sempre detto che un giorno avrei vendicato mia madre." Ha continuato l'attore. "Che quando sarei stato grande abbastanza, quando sarei stato abbastanza forte, quando non sarei stato più un codardo, l'avrei ucciso. Mi sono fermato in cima alle scale. Potevo spingerlo giù e farla franca facilmente."

Collateral Beauty: Will Smith in una scena del film

Will Smith ha concluso la sua confessione con le seguenti parole: "Nessuno crederebbe mai che ho ucciso mio padre di proposito. Sono uno dei migliori attori del mondo. La mia chiamata al 911 sarebbe stata di livello Oscar. C'erano decenni di dolore, rabbia e risentimento che scorrevano attraverso il mio corpo in quel momento, ma sono tornato rapidamente in me. Ho scosso la testa e ho l'ho portato in bagno. Grazie a Dio siamo giudicati dalle nostre azioni, non dalle nostre esplosioni interiori guidate dal trauma."