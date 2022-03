Will Smith: "Non c'è mai stata infedeltà nel mio matrimonio con Jada Pinkett Smith"

Will Smith ha recentemente messo fine alle dicerie rivelando che non c'è mai stata infedeltà durante il suo matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Will Smith non ha paura di parlare apertamente della sua relazione con la moglie, Jada Pinkett Smith, specialmente dopo che il loro matrimonio è diventato un argomento di conversazione durante la famigerata intervista del 2020 di Red Table Talk, durante la quale Jada ha parlato per la prima volta del suo "intreccio sessuale" con il cantante August Alsina.

A questo proposito Smith, durante un'intervista di CBS Sunday Morning, ha dichiarato: "Ho deciso che le chiacchiere sulla mia vita possono essere un bene per le persone. Le chiacchiere sono il primo stadio per avere una vera conversazione e per essere in grado di capire veramente se alcune delle cose che occupano il tuo cuore sono benevole o velenose."

Dopo l'ormai celebre episodio di Red Table Talk, è stato ipotizzato che Jada avesse una relazione ma la star a questo proposito ha spiegato: "Non c'è mai stata infedeltà nel nostro matrimonio. Jada e io parliamo di tutto e non ci siamo mai nascosti niente da questo punto di vista."

"Penso di essere un attore migliore di quanto non sia mai stato, e penso che i prossimi 10 anni della mia carriera saranno il massimo per quanto concerne le mie interpretazioni", ha concluso Will Smith. "Sento anche di poter aiutare le persone, c'è un insegnante dentro di me che sta cercando di uscire. Ho imparato ad essere felice, ho imparato a creare amore e voglio condividerlo."