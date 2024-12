Will Smith chiede ai fan di fermare i meme su di lui con Puff Daddy

Il mondo di Internet è ormai un terreno fertile per la creazione e la diffusione di meme che coinvolgono celebrità, film, serie TV e qualsiasi altro argomento di attualità. Will Smith, in particolare, è stato spesso al centro di questo fenomeno, soprattutto dopo il famoso schiaffo a Chris Rock durante la 94esima edizione degli Academy Awards nel 2022, che ha rapidamente fatto il giro del web.

Recentemente, l'attore ha chiesto pubblicamente ai suoi fan di smettere di creare e condividere meme che lo ritraggono insieme a Sean Combs (Puff Daddy), dopo che alcuni di questi contenuti sono diventati virali sui social. Smith ha espresso il suo disagio, sottolineando che queste immagini potrebbero essere fraintese e portare a situazioni imbarazzanti per entrambi.

L'appello di Will Smith e le accuse a Puff Daddy

L'attore ha fatto un appello diretto, chiedendo di non essere associato a Combs, che sta attualmente affrontando accuse gravi, tra cui traffico di sesso, racket e sfruttamento di prostituzione, tutte prontamente negate dal rapper. "Ho visto i vostri meme, e alcune cose sono divertenti, ma voglio essere molto chiaro: non ho niente a che fare con Puffy. Potete smetterla con questi meme. Smettete con tutte queste stupidaggini. Non sono stato da nessuna parte in nessun 'Freak Off'", ha dichiarato Will Smith giovedì, sul palco di San Diego, durante un evento in California.

Will Smith con il SAG Award per Una famiglia vincente

Smith si riferiva alle accuse che coinvolgono Combs, secondo cui avrebbe organizzato festini sessuali, i cosiddetti "Freak Off", con lavoratrici del sesso. Nonostante le foto di Smith in compagnia di Combs agli inizi degli anni 2000, insieme a molte altre figure di spicco, l'attore ha voluto ribadire: "Non sono stato da nessuna parte vicino a quell'uomo, non ho partecipato a nessuna di quelle cose stupide".

Le accuse a carico di Combs hanno alimentato speculazioni riguardo alla sua presunta associazione con altre celebrità. In particolare, l'avvocato Tony Buzbee, che rappresenta circa 120 presunti accusatori di Combs in cause civili separate, ha dichiarato di essere a conoscenza di altre star coinvolte nei crimini sessuali.

Recentemente, è emersa anche un'accusa nei confronti di Jay-Z, ex collaboratore di Combs, accusato di aver partecipato allo stupro di una minorenne insieme a Combs durante un after-party nel 2000. Jay-Z ha negato le accuse e ha chiesto l'archiviazione del caso. Combs, intanto, dovrà affrontare il processo federale il 5 maggio, e ha dichiarato di essere completamente estraneo alle accuse, ribadendo la sua non colpevolezza.