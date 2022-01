Will Smith balla con la madre per il suo 85esimo compleanno sulle note di Whitney Houston (VIDEO)

Will Smith ha ballato con la madre per il suo 85esimo compleanno sulle note di una canzone di Whitney Houston, come dimostra un video che la star ha diffuso sui suoi profili social.

Lunedì 17 gennaio 2022 Will Smith ha festeggiato l'85° compleanno di sua madre Caroline Bright attraverso i social media, pubblicando un video in cui lui e la mamma ballano assieme sulle note di I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston durante una festa all'aperto.

"85 Oggi! Buon compleanno, mamma. Balliamo fino ad arrivare a 100", ha scritto Smith su Instagram. Il post ha totalizzato milioni di Mi piace in poco tempo e diverse celebrità, tra cui l'attore Jamie Foxx, hanno inviato gli auguri di compleanno alla madre di di Will.

La star di Men in Black ha recentemente vinto il premio come miglior attore ai Golden Globes di quest'anno per la sua interpretazione in King Richard, in cui interpretava il padre delle stelle del tennis Venus e Serena Williams. Nella sua recensione per The Independent, Clarisse Loughrey ha definito Smith una "feroce risorsa" per la pellicola, con "un certo senso di comando e una grandezza che vanno oltre i confini del film."

L'anno scorso Will Smith ha pubblicato il suo libro di memorie intitolato Will, che include diverse rivelazioni scioccanti che sono state ampiamente discusse online nel corso degli ultimi mesi. A dicembre è stata perfino lanciata una petizione in cui si chiedeva all'attore e alla moglie Jada di smettere di condividere così tanti dettagli relativi alle loro vite personali.