Will Ferrell non pensava ad una carriera nello spettacolo: "Non contemplavo l'idea di recitare"

La star di Elf non pensava affatto ad un percorso professionale in campo artistico ma poi dovette ricredersi.

Will Ferrell è una delle star più note della commedia e della comicità americana ma da giovane non l'avrebbe mai immaginato. L'attore ha ammesso di non essersi mai visto nel settore dell'intrattenimento quand'era giovane.

Il motivo principale era molto semplice: Ferrell aveva visto da vicino le difficoltà nel settore incontrate dal padre musicista, Roy Lee Ferrell. Nonostante l'esperienza vissuta in famiglia, la carriera di Will si è sviluppata proprio nel mondo dello spettacolo.

Cambio di prospettiva

Nel corso di una chiacchierata con Bowen Yang per Interview Magazine, Will Ferrell ha confessato di aver voluto a tutti i costi conseguire una laurea per poter completare il suo percorso di studi che aveva iniziato.

Will Ferrell in una scena di Casa casinò

"Mio padre è stato musicista per tutta la vita, con alti e bassi, quindi mi sono detto che non sarei entrato nel mondo dello spettacolo. Mi piaceva far ridere gli amici ma volevo terminare il mio percorso accademico nel giornalismo sportivo" ha spiegato l'attore.

Più di un hobby

Will Ferrell è riuscito a laurearsi in giornalismo sportivo alla University of Southern California nel 1990 ma alla fine la sua carriera si è sviluppata sul palcoscenico e sullo schermo. Anche il collega del Saturday Night Live, Bowen Yang, ha compreso il pensiero di Ferrell.

Yang ha dichiarato di aver pensato inizialmente di laurearsi, proprio come Will Ferrell, per trovare una certa stabilità, convinto di non poter intraprendere seriamente una carriera nel mondo dello spettacolo e che la sua passione sarebbe rimasta soltanto un hobby.