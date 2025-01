Will Ferrell improvvisava sketch comici per la giuria del caso O.J. Simpson: "Alleggerivo l'atmosfera"

Ospite del The Graham Norton Show, Will Ferrell ha raccontato di aver messo in scena diversi sketch comici per i giurati nel corso del processo di O.J. Simpson.

L'obiettivo di Ferrell e dei suoi compagni di recitazione era quello di alleggerire l'atmosfera di tensione che circondava il procedimento giudiziario in cui era imputata l'ex star del football americano, accusata e poi assolta per l'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown Simpson e dell'amico Ron Goldman.

Gli sketch comici di Will Ferrell

"Facevo improvvisazione al Groundlings Theatre a Los Angeles nello stesso periodo in cui si svolgeva il processo a O.J. Simpson" ha raccontato l'attore "La giuria era sequestrata".

Will Ferrell in una scena di Duri si diventa

Will Ferrell e gli altri colleghi del corso decisero così di intervenire:"Non potevano andare da nessuna parte, così qualcuno ebbe l'idea di farci esibire con il nostro spettacolo di sketch direttamente in tribunale per alleggerire l'atmosfera".

L'esperienza in giuria di Reese Witherspoon

Presente come ospite alla medesima puntata per promuovere il film con Will Ferrell, You're Cordially Invited, Reese Witherspoon ha raccontato di essere stata invitata a far parte di una giuria dopo aver recitato in La rivincita delle bionde.

"Circa sette anni dopo l'uscita del film, mi chiamarono per due settimane di giuria. Quando arrivammo alla fase di deliberazione e si trattò di scegliere un caposquadra, l'intera giuria votò me. Quando chiesi il motivo mi risposero che avevo frequentato la facoltà di legge!" ha raccontato la star di The Morning Show, che recita nel film con Ferrell in uscita su Prime il 30 gennaio.