Wilford Brimley, morto l’attore di Cocoon e La cosa

La Cosa: Una suggestiva scena del film

Wilford Brimley, caratterista americano noto per film come Cocoon e La cosa, si è morto il 1 agosto 2020 nello Utah all'età di 85 anni. Stando a Variety, la sua agente ha dichiarato al New York Times che soffriva da due mesi di un problema ai reni.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Brimley era famoso negli Stati Uniti anche come volto della pubblicità di Quaker Oats, azienda specializzata in cereali e merendine, e per il suo impegno in varie campagne di sensibilizzazione nella lotta contro il diabete, malattia che gli era stata diagnosticata nel 1979. Quest'ultimo aspetto lo aveva reso oggetto di meme e parodie affettuose in patria, a causa della sua pronuncia inusuale del nome della malattia, dovuta al dialetto dello Utah.

Kevin Kline e Tom Selleck in In & Out

Nato a Salt Lake City nel 1934, Wilford Brimley ha mosso i primi passi nel mondo del cinema negli anni Sessanta, lavorando come comparsa e stuntman in vari western su consiglio dell'amico Robert Duvall e specializzandosi nelle scene a cavallo. I primi ruoli veri e propri sono arrivati dal 1969, a partire da Il grinta (dove non era accreditato). Nel 1979, con Sindrome cinese, ha avuto la sua prima parte di un certo peso, e negli anni Ottanta ha cominciato a farsi notare come comprimario in produzioni come La cosa, Il migliore e Cocoon, l'energia dell'universo, dove interpretava un pensionato pur avendo solo 51 anni all'epoca.

Sindrome cinese: l'incidente nucleare che si verificò dopo l'uscita del film

Negli anni Novanta è apparso ne Il socio ed è stato molto apprezzato per la sua performance in In & Out, nei panni del padre di Kevin Kline. Nel 1997 è anche stato una guest star nella stagione finale di Seinfeld, nel memorabile episodio dove Cosmo Kramer decide di non farsi più consegnare la posta. L'ultimo ruolo sullo schermo di Brimley risale al 2016, nel film'avventura per ragazzi Treasure the Timber Dog, uscito direttamente in home video e streaming.