Wildwood: LAIKA condivide il primo teaser del suo nuovo film in stop motion

LAIKA ha condiviso il primo teaser del suo nuovo film Wildwood, in arrivo prossimamente sul grande schermo, rivelando le prime immagini del progetto tratto dai romanzi scritti da Colin Meloy e Carson Ellis.

Nel video si vedono alcune sequenze dei progetti precedenti dello studio, prima di regalare qualche scena in anteprima dell'atteso progetto che era stato annunciato alcuni anni fa.

Cosa racconterà Wildwood

La storia del film sarà ambientata in una città ai confini dell'Oregon chiamata Wildwood, dove è proibito andare e di cui è anche vietato sapere della sua esistenza.

Nonostante tutto questo, Prue McKeel è intenzionata a entrare in questo mondo magico dopo che il suo fratellino Mac è stato rapito da uno stormo di corvi e portato nelle profondità della foresta. La ragazzina, insieme al compagno di classe Curtis, è infatti determinata a riportarlo a casa. Prue potrebbe pensare di essere troppo grande per le favole, ma si ritrova proprio al centro di una, piena di strani animali parlanti, banditi maliziosi e potenti figure dalle intenzioni meschine.

Kubo e le nuove frontiere della stop motion della Laika

Il cast vocale

Tra le star che daranno voce ai personaggi al centro della trama di Wildwood ci sono Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits e Richard E. Grant.

Il film viene descritto come una storia di amore, perdita, sacrificio e segreti, ricca della magia che si può trovare in ogni casa, a patto che la si voglia trovare.

Alla regia del progetto ci sarà il direttore della fotografia Caleb Deschanel, alla sua prima prova alla guida di un progetto in stop motion.