Wildwood: annunciato il nuovo film in stop motion di LAIKA

LAIKA ha annunciato l'inizio della produzione di Wildwood, il sesto film in stop motion realizzato dallo studio.

Alla regia del progetto ci sarà Travis Knight, mentre il direttore della fotografia Caleb Deschanel si metterà per la prima volta alla prova con il mondo dell'animazione in stop motion.

Il lungometraggio Wildwood si ispira a una trilogia di romanzi fantasy scritti da Colin Meloy, cantante e cantautore leader del gruppo The Decemberists, e illustrati da Carson Ellis.

Al centro della trama ci sarà una foresta segreta situata oltre i confini della città di Portland dove non si dovrebbe andare e di cui non si dovrebbe conoscere l'esistenza. Prue McKeel sta però per addentrarsi in questo mondo fantastico dopo che il fratellino Mac è stato rapito da un gruppo di corvi. La ragazzina, insieme al suo compagno di classe Curtis, cercherà quindi di ritrovarlo e salvarlo. Prue pensa di essere troppo vecchia per le favole, ma sarà al centro a una storia di quel tipo piena di strani animali parlanti, banditi ribelli e potenti figure con le intenzioni più oscure.

Wildwood: la prima immagine

Travis Knight ha dichiarato: "Con Wildwood ho l'opportunità di raccontare una storia follemente ambiziosa all'insegna di magia, meraviglia e pericolo ambientata nel posto in cui sono cresciuto".

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Chris Butler, mentre la produzione è affidata ad Arianne Sutner.