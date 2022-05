Wil Wheaton ha considerato il suicidio da adolescente, ma non sapeva come: "Sono un sopravvissuto2

Wil Wheaton, attore adolescente di stand By Me, ha deciso di parlare dei suoi traumi giovanili e della pulsione al suicidio che l'ha accompagnato per molto tempo.

Wil Wheaton torna a parlare dei traumi vissuti durante l'adolescenza confessando di aver pensato spesso al suicidio ritenendosi ancora oggi un sopravvissuto.

L'attore 49enne di Stand by Be and Star Trek: The Next Generation ha parlato con Access Hollywood per la serie "Surviving Child Stardom" spiegando: "Sono stato costretto a recitare. Ho dei ricordi chiarissimi in cui dico 'Non voglio farlo. Voglio solo essere un ragazzino. La sciatemi essere un ragazzino.'"

Wheaton ha continuato dicendo che di aver imparato, da bambino che se voleva ottenere l'attenzione e l'approvazione dai genitori, che tutti i bambini meritano incondizionatamente, doveva "fare quello che vuole la mamma".

Stand By Me: un primo piano di Will Wheaton nei panni di Gordie Lachance

"'E forse se faccio quello che vuole la mamma, per qualche ragione, papà mi amerà'", ha ricordato l'attore pensando al suo ragionamento. "C'è stato un tempo nella mia vita in cui mio padre ha fatto una scelta, non ero suo figlio, ero la "cosa" di Debbie."

Un portavoce della famiglia di Wil Wheaton ha dichiarato ad Access che i genitori sono "scioccati da queste accuse" della star, aggiungendo: "Siamo sempre stati una famiglia unita, unita e amorevole". Hanno anche detto che la madre di Wheaton, Debbie, "non sta rinunciando alla speranza di riconciliazione".

Più tardi, Wheaton ha ammesso: "L'unico motivo per cui non mi sono ucciso da adolescente è che non sapevo come. Ecco quanto dolore stavo provando. Ho pensato che forse avrebbe attirato l'attenzione di mio padre e forse avrebbe fatto un impressione su mia madre e lei avrebbe dovuto vedere me e non la sua "cosa". E sono così grato che, per qualsiasi motivo, non ho fatto scelte irrevocabili quando ero più giovane. Sono davvero grato per tutto questo. Sono un sopravvissuto. Sono stato messo a tacere per tutta la mia vita e non sarò più messo a tacere".