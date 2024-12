Wicked: il video virale di Amanda Seyfried è il suo provino per il film? La risposta dell'attrice

Il nome di Amanda Seyfried è circolato parecchie volte intorno al progetto del lungometraggio Wicked, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway. A maggior ragione dopo la circolazione online di un video che la riguarda.

Presente all'evento Make It Cute x Babylist Holiday a Beverly Hills, l'attrice ha parlato con People di un video pubblicato su Instagram nel gennaio 2023 dalla stilista Elizabeth Stewart in cui canta Popular, una delle canzoni di Wicked.

Il video di un provino?

La clip è circolata per mesi online e molti fan hanno speculato sul contenuto, tra chi ha affermato che fosse un tentativo di Seyfried di sponsorizzare il suo nome nonostante il casting di Ariana Grande fosse già noto e chi alludeva ad un presunto provino.

Amanda Seyfried ha fatto chiarezza, specificando che non si trattava del video del provino e che venne ripresa durante uno shooting fotografico per il brand Lancôme proprio da Stewart:"Non stavo facendo l'audizione per Wicked ma sapevo che sarebbe arrivata. Stavo solo scherzando e ho pensato che quel vestito fosse molto da Glinda. Elizabeth mi ha chiesto di cantare e dopo ha pubblicato il video".

Le attrici candidate al ruolo di Glinda

Amanda Seyfried non è amareggiata per non aver avuto la parte e presto reciterà nel thriller The Housemaid, al fianco di un'altra collega molto apprezzata negli ultimi anni a Hollywood, Sydney Sweeney.

Sono state molte le attrici che hanno partecipato ai provini per Wicked, tra cui anche Dove Cameron, che ha espresso grande emozione per Ariana Grande:"È una mia cara amica, penso che sarà incredibile e credo che l'intero cast sia fenomenale dalla testa ai piedi".