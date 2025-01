Wicked e Shōgun dominano le nomination dei SAG Awards 2025

Le nomination dei SAG Awards 2025, i premi assegnati ogni anno dal Sindacato degli attori, sono state svelate e tra gli interpreti in corsa per un prestigioso riconoscimento ci sono le start di Emilia Pérez, Wicked, A Complete Unknown, Anora e Conclave.

Tra le serie tv, invece, tra i possibili vincitori ci sono i protagonisti di show come Bridgerton, The Diplomat e Shogun.

Le star in corsa per un premio

I SAG Awards 2025 saranno consegnati il 23 febbraio allo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles e la cerimonia di premiazione dell'edizione numero 31, condotta da Kristen Bell, sarà trasmessa in streaming dal vivo su Netflix.

I membri del sindacato voteranno 15 categorie, sei nel settore cinematografico e nove in quello televisivo.

Le nomination cinematografiche sono state dominate da Wicked, a quota cinque possibili premi. Alle spalle dell'adattamento del musical di Broadway c'è A Complete Unknown, il film con Timothée Chalamet nella parte di Bob Dylan, a quota 4, mentre Anora ed Emilia Perez hanno ottenuto 3 nomination.

Tra le serie televisive è stata invece Shōgun a dominare con 5 nomination, lasciandosi alle spalle la pluripremiata The Bear, The Diplomat e The Penguin che sono a quota 3 candidature.

Le nomination dei SAG Awards 2025

Ecco tutte le nomination annunciate dal Sindacato degli Attori.

Film

Migliore Attore Protagonista

ADRIEN BRODY / László Tóth - "THE BRUTALIST"

TIMOTHÉE CHALAMET / Bob Dylan - "A COMPLETE UNKNOWN"

DANIEL CRAIG / William Lee - "QUEER"

COLMAN DOMINGO / Divine G - "SING SING"

RALPH FIENNES / Lawrence - "CONCLAVE"

Migliore Attrice Protagonista

PAMELA ANDERSON / Shelly - "THE LAST SHOWGIRL"

CYNTHIA ERIVO / Elphaba - "WICKED"

KARLA SOFÍA GASCÓN / Emilia/Manitas - "EMILIA PÉREZ"

MIKEY MADISON / Ani - "ANORA"

DEMI MOORE / Elisabeth - "THE SUBSTANCE"

Migliore Attore Non Protagonista

JONATHAN BAILEY / Fiyero - "WICKED"

YURA BORISOV / Igor - "ANORA"

KIERAN CULKIN / Benji Kaplan - "A REAL PAIN"

EDWARD NORTON / Pete Seeger - "A COMPLETE UNKNOWN"

JEREMY STRONG / Roy Cohn - "THE APPRENTICE"

Migliore Attrice Non Protagonista

MONICA BARBARO / Joan Baez - "A COMPLETE UNKNOWN"

JAMIE LEE CURTIS / Annette - "THE LAST SHOWGIRL"

DANIELLE DEADWYLER / Berniece - "THE PIANO LESSON"

ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda - "WICKED"

ZOE SALDAÑA / Rita - "EMILIA PÉREZ"

Migliore Cast in un film

A COMPLETE UNKNOWN

ANORA

CONCLAVE

EMILIA PÉREZ

WICKED

Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt in un Film

DEADPOOL & WOLVERINE

DUNE: PART TWO

THE FALL GUY

GLADIATOR II

WICKED

TV

Migliore Attore Protagonista in un Film tv o miniserie

JAVIER BARDEM / Jose Menendez - "MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY"

COLIN FARRELL / Oz Cobb - "THE PENGUIN"

RICHARD GADD / Donny - "BABY REINDEER"

KEVIN KLINE / Stephen Brigstocke - "DISCLAIMER"

ANDREW SCOTT / Tom Ripley - "RIPLEY"

Migliore Attrice Protagonista in un Film TV o miniserie

KATHY BATES / Edith Wilson - "THE GREAT LILLIAN HALL"

CATE BLANCHETT / Catherine Ravenscroft - "DISCLAIMER"

JODIE FOSTER / Det. Elizabeth Danvers - "TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY"

LILY GLADSTONE / Cam Bentland - "UNDER THE BRIDGE"

JESSICA GUNNING / Martha - "BABY REINDEER"

CRISTIN MILIOTI / Sofia Falcone - "THE PENGUIN"

Migliore Attore in una serie drammatica

TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige - "SHŌGUN"

JEFF BRIDGES / Dan Chase - "THE OLD MAN"

GARY OLDMAN / Jackson Lamb - "SLOW HORSES"

EDDIE REDMAYNE / The Jackal - "THE DAY OF THE JACKAL"

HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga - "SHŌGUN"

Migliore Attrice in una serie drammatica

KATHY BATES / Madeline Matlock - "MATLOCK"

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington - "BRIDGERTON"

ALLISON JANNEY / Vice President Grace Penn - "THE DIPLOMAT"

KERI RUSSELL / Kate Wyler - "THE DIPLOMAT"

ANNA SAWAI / Toda Mariko - "SHŌGUN"

Migliore Attore in una serie comedy

ADAM BRODY / Noah Roklov - "NOBODY WANTS THIS"

TED DANSON / Charles Nieuwendyk - "A MAN ON THE INSIDE"

HARRISON FORD / Paul - "SHRINKING"

MARTIN SHORT / Oliver Putnam - "ONLY MURDERS IN THE BUILDING"

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen "Carmy" Berzatto - "THE BEAR"

Migliore Attrice in una serie comedy

KRISTEN BELL / Joanne - "NOBODY WANTS THIS"

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues - "ABBOTT ELEMENTARY"

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina - "THE BEAR"

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu - "THE BEAR"

JEAN SMART / Deborah Vance - "HACKS"

Migliore Cast in una serie drammatica

BRIDGERTON

THE DAY OF THE JACKAL

THE DIPLOMAT

SHŌGUN

SLOW HORSES

Migliore Cast in una serie comedy

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

SHRINKING

Migliore Perferomance Action di un Ensemble di Stunt in una serie tv