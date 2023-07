Wicked, Ariana Grande ha una relazione con Ethan Slater?

Ariana Grande e Ethan Slater sono al centro di un caso mediatico di gossip che li vorrebbe impegnati in una relazione iniziata sul set di Wicked, il film basato sull'omonimo musical di Broadway. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Slater avrebbe informato la moglie Lilly Jay poco prima che la notizia divenisse pubblica.

In base a quanto riportano i giornali Grande e Slater sarebbero stati piuttosto superficiali nella gestione della loro relazione e non avrebbero neanche tentato di nasconderla. Subito dopo le voci sul divorzio di Ariana Grande dal marito Dalton Gomez, sono iniziate da subito le speculazioni intorno ad una presunta relazione con il collega Ethan Slater. Un insider ha parlato in questi termini della vicenda:"Ariana ed Ethan non sono stati attenti. Si tenevano per mano sul set tra una ripresa e l'altra. Erano superficiali e non lo nascondevano".

Inoltre Slater avrebbe avvisato la moglie che sarebbe uscita la notizia della sua relazione:"Ethan ha fatto sedere Lilly qualche giorno prima che uscissero le notizie su lui e Ariana e ha detto che voleva il divorzio. Lilly non se l'aspettava proprio!"

Tuttavia, un'altra fonte avrebbe dichiarato che Grande e Slater erano entrambi già separati prima di iniziare la loro relazione. Al momento i diretti interessati non si sono esposti pubblicamente. Ariana Grande interpreta Glinda nella prima parte di Wicked mentre Ethan Slater sarà Boq.