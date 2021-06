Whoopi Goldberg tra i protagonisti del film Luck

Whoopi Goldberg farà parte dei protagonisti del film animato Luck, prodotto da Apple in collaborazione con Skydance.

L'attrice entrerà quindi nel cast del progetto che comprende già l'attrice Jane Fonda che avrà la parte di un drago.

In Luck la vincitrice dell'EGOT Whoopi Goldbergdarà voce a The Captain, inflessibile Capo della Sicurezza per la Terra della Buona Sorte. Il Capitano è nota per i suoi vigili occhi da falco e per la sua acuta capacità d'intuizione, ancor più della sua conoscenza dei codici di Luck Security. È impegnata nel suo lavoro di tenere lontana la sfortuna e proteggere i ragazzi fortunati a tutti i costi.

Diretto da Peggy Holmes (Trilli e il segreto delle ali, Trilli e la nave pirata, La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio) e scritto da Kiel Murray (Cars, Cars 3), Luck racconta la storia della ragazza più sfortunata del mondo, che, dopo essersi imbattuta nel mondo mai visto prima della buona e della cattiva sorte, deve unirsi a creature magiche per scoprire una forza più potente persino della fortuna stessa. John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann lo producono per Skydance Animation.

Whoopi Goldberg fa parte dell'élite di artisti che hanno vinto il Grammy, l'Academy Award, il Golden Globe, l'Emmy e un Tony. È anche una prolifica produttrice, imprenditrice ed è famosa in tutto il mondo per i sue numerose battaglie umanitarie. Nata e cresciuta a New York City, si è esibita a San Diego e nella Bay Area con la compagnia teatrale Blake Street Hawkeyes. È stato lì che ha creato i personaggi che hanno dato vita allo spettacolo teatrale The Spook Show, divenuto poi spettacolo di successo a Broadway, vincitore del Grammy all'album dell'anno e nello speciale della HBO che ha contribuito a lanciare la sua carriera. Whoopi è apparsa di recente nell'adattamento del romanzo best-seller di Stephen King The Stand, serie limitata in streaming su CBS All Access. La vedremo anche in un ruolo ricorrente nel prossimo Harlem di Amazon.

All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato un'ampia partnership pluriennale con Skydance Animation per offrire film premium d'animazione innovativi e le prime serie televisive animate di alta qualità in oltre 100 paesi su Apple TV+. Oltre a Luck, il film musicale Spellbound, la serie TV The Search for Wondla e il cortometraggio inaugurale Blush danno il via alla partnership insieme a molti altri lungometraggi e a serie televisive che saranno annunciati nel corso dell'accordo. Blush è stato presentato in anteprima mondiale come parte del programma di cortometraggi animati del Tribeca Festival, curato proprio dalla stessa Whoopi Goldberg, lo scorso 13 giugno. I film e le serie creati e prodotti da Skydance Animation saranno presentati in anteprima insieme agli Apple Original Films, tra cui Wolfwalkers, che ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior film d'animazione; il Candidato all'Oscar Greyhound; Palmer candidato al Critics Choice Award; il film nominato ai Golden Globe e ai Critics Choice Award On The Rocks; il due volte vincitore del Critics Choice Documentary Award e vincitore del Grand Jury Prize del Sundance Film Festival Boys State e il candidato al premio Critics Choice Documentary Fireball: Visitors from Darker Worlds.