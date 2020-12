Whitney Houston sarà interpretata da Naomi Ackie nel film I Wanna Dance With Somebody

Naomi Ackie interpreterà Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance With Somebody, progetto approvato dalla famiglia della cantante.

Naomi Ackie, recentemente nel cast di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, interpreterà Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance With Somebody, prodotto da Sony/TriStar.

La produzione ha infatti annunciato l'attesa scelta al termine di una lunga ricerca per trovare l'interprete giusta a cui affidare l'iconico ruolo nel progetto che potrà contare sul sostegno della famiglia della cantante.

Il film I Wanna Dance With Somebody verrà diretto da Stella Meghie ed è stato scritto dal nominato ai premi Oscar Anthony McCarten.

La filmmaker ha dichiarato: "Abbiamo trascorso la maggior parte dell'ultimo anno in una grande ricerca per un'attrice che potesse incarnare Whitney Houston. Naomi Ackie ci ha colpiti durante ogni fase del processo. Sono rimasta colpita dalla sua capacità di catturare la presenza scenica di un'icona globale e al tempo stesso portare umanità alla sua vita interiore".

Il lungometraggio sarà prodotto da Muse of Fire Productions di McCarten, Pat Houston, il produttore musicale Clive Davis, Larry Mestel di Primary Wave Music, Denis O'Sullivan e Jeff Kalligheri. La sceneggiatura ha ottenuto il via libera dalle famiglia Houston, potendo così contare sull'utilizzo di tutte le canzoni incise da Whitney.

Naomie Ackie ha recitato in serie come The End of the F***ing World e Small Axe, oltre ad aver fatto parte del cast di film come Lady Macbeth.