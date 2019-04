When They See Us: il trailer della serie di Ava DuVernay

When They See Us, la serie Netflix creata da Ava DuVernay, arriverà in streaming il 31 maggio, ecco il trailer!

When They See Us, creata da Ava DuVernay, debutterà in streaming il 31 maggio e il nuovo trailer dell'atteso progetto regala qualche sequenza inedita tratta dalle quattro puntate.

Sullo schermo si racconterà quanto accaduto nel 1989 quando cinque giovani (Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise) vennero accusati ingiustamente di aver violentato Trisha Meili a Central Park, aggredendola mentre stava facendo jogging a New York.

Gli episodi seguiranno gli eventi fino al 2014, anno in cui i cinque uomini vennero proclamati innocenti e venne raggiunto un accordo con la città di New York.

Il trailer mostra uno degli interrogatori dei sospettati, mostrando inoltre la reazione dei genitori alle accuse e le intimidazioni subite dai giovani.

Le immagini del processo svelano i contrasti, le due tesi opposte e gli avvocati scontrarsi di fronte ai giurati, sottolineando la drammatica situazione affrontata dagli imputati, alle prese con il giudizio dei media e l'incapacità di lottare ad armi pari per ottenere giustizia.

Ecco il trailer, in italiano e in inglese:

I cinque protagonisti sono interpretati da Jovan Adepo, Jharrel Jerome, Chris Chalk, Justin Cunningham, e Freddy Miyare. Nel cast anche Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Kylie Bunbury, Felicity Huffman, Adepero Oduye, Storm Reid, Blair Underwood, e Famke Janssen.