What If...?, Chadwick Boseman sarà presente in quattro puntate

Uno dei produttori della serie animata What If...? ha svelato il numero di puntate in cui sarà presente Chadwick Boseman.

What If...? è la nuova serie animata Marvel in arrivo su Disney+ l'11 agosto e tra i doppiatori c'è anche Chadwick Boseman, la cui voce sarà presente nella versione originale in ben quattro episodi.

A rivelare la presenza di T'Challa, che nello show verrà mostrato in un'inedita versione Star-Lord, è stato uno dei produttori del progetto.

Brad Winderbaum, parlando di What If...? ha spiegato: "Chadwick Boseman nella serie interpreta varie versioni del personaggio di T'Challa. Non direi che qualcosa è cambiato drasticamente dopo la sua morte. Volevamo, francamente, onorare la sua interpretazione e la sua voglia di far parte del progetto".

Il produttore ha inoltre anticipato un altro dettaglio: "Ha lavorato a questi episodi per noi sapendo quello che ora noi sappiamo. Volevamo onorare ciò che ha fatto, quindi non abbiamo cambiato molto. C'erano alcune cose, nel contesto della sua morte, specialmente musicalmente... Lauren Karpman ha creato quella che penso sia una colonna sonora incredibile per l'intera serie e il modo in cui si è avvicinata al personaggio di T'Challa è davvero meraviglioso".

La serie What If...? darà spazio al multiverso del Marvel Cinematic Universe e la voce narrante sarà quella di Jeffrey Wright nel ruolo dell'Osservatore.

Nel cast di doppiatori ci saranno le star dei film e degli show Marvel come Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Hayley Atwell, Jeremy Renner, Paul Rudd, Natalie Portman, Michael Douglas, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Michael Rooker, Tom Hiddleston e Chadwick Boseman che aveva registrato i dialoghi usati per lo show prima della sua morte.

La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l'azione tipica del MCU con un tocco insolito.