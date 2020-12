What If...?: Chadwick Boseman comparirà in diversi episodi della serie Marvel

Chadwick Boseman comparirà numerose volte in What If...?, la nuova serie Marvel da dieci episodi prodotta da Disney+ e disponibile dalla prossima estate

Chadwick Boseman comparirà in numerosi episodi di What If...?, nuova serie Marvel prodotta da Disney+ e disponibile in streaming dalla prossima estate. Lo show è stato creato da A.C. Bradley, diretto da Bryan Andrews e annovera un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Michael Rooker, Chris Hemsworth, Dominic Cooper e Jeremy Renner.

Chadwick Boseman con sua moglie Taylor Simone Ledward

Secondo il parere di Kevin Feige in occasione di un'intervista con Emmy, la performance animata di Chadwick Boseman tornerà numerose volte in What If...?, nuova serie prodotta da Disney+. Come riporta CBR, il presidente dei Marvel Studios non si è sbottonato più di tanto e ha affermato: "Chadwick ha girato numerosi episodi di What If...? e la sua performance è davvero commovente. La serie esplorerà diverse storie che i live-action non potevano prendere in considerazione". Ad esempio, il trailer dello show ha confermato la presenza di un giovane T'Challa intento ad esplorare l'intero universo. Altre immagini, invece, rivelano la versione adulta di T'Challa mentre indossa una maschera da Star Lord e un giubbotto viola ispirato a Wakanda.

Come il titolo stesso suggerisce, What If...? esplora versioni alternative delle storie prodotte per il cinema dai Marvel Studios. Ogni storia sarà narrata dall'Osservatore, un alieno che tiene sotto controllo tutto ciò che accade nelle diverse stringhe che caratterizzano l'universo. Altri racconti, poi, includono il personaggio di Doctor Strange in lotta contro il suo doppelganger e Peggy Carter che riceve il siero al posto di Steve Rogers.

Chadwick Boseman è deceduto il 28 agosto scorso a causa di un tumore al colon contro cui ha lottato per diverso tempo. Marvel Studios ha confermato che il suo personaggio non sarà sostituito da un altro attore ma non ha rilasciato ulteriori chiarimenti su quanto accadrà.