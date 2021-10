What Happened, Brittany Murphy?, il trailer del documentario sulla vita e la morte della star

La HBO ha appena rilasciato il trailer ufficiale di What Happened, Brittany Murphy?, il nuovo documentario incentrato sulla carriera di di Brittany Murphy, sulla sua relazione con il marito quarantenne Simon Monjack, morto appena cinque mesi dopo la star, e sulla morte dell'attrice.

Brittany Murphy in una scena di 8 Mile

La Murphy è deceduta nel 2009 a 32 anni a causa di un mix letale di droghe e farmaci oppiacei. Secondo la makeup artist Trista Jordan, che ha collaborato con Brittany in Something Wicked, durante gli ultimi giorni della sua vita l'attrice era irriconoscibile: "Era strana, sembrava così triste. Aveva le gambe come quelle di Bambi, quasi non riusciva a reggersi in piedi!".

Le immagini del trailer fanno capire che il docu-film si concentrerà principalmente sulla figura del marito: "Simon l'ha portata via", dice uno degli intervistati. "Si è assicurato che nessuno potesse arrivare a lei". Vengono esplorati anche i problemi dell'attrice con la sua immagine, la sua eccessiva perdita di peso a le pressioni esercitate da Hollywood sulla salute mentale della Murphy.

Brittany Murphy con suo marito Simon Monjack

A proposito del marito, una delle voci narranti del trailer dichiara: "Diceva di essere uscito con Elle Macpherson e Madonna, ma anche di aver curato il proprio cancro al cervello con una medicina a base di pinne di squalo. Ogni singola parola era una bugia. Lei divenne una preda."

La sinossi del documentario recita: "Un'attrice accattivante tanto effervescente sullo schermo quanto fuori, Murphy era una stella nascente i cui film hanno contribuito a definire una generazione. Ma nel 2009, la prematura scomparsa di Murphy ha posto fine alla sua promettente carriera, mentre le misteriose circostanze che la circondavano la morte divenne rapidamente foraggio per speculazioni e teorie cospirative. Con nuovi filmati d'archivio e interviste con le persone a lei più vicine, What Happened, Brittany Murphy? va oltre le voci dei tabloid per esaminare l'impatto del sessismo di Hollywood sulle sue lotte, così come le persistenti preoccupazioni sulla sua relazione con il marito Simon Monjack."