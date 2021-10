Brittany Murphy: poco prima della sua morte "non sembrava lei" svela un documentario

Sono già trascorsi 12 anni dalla morte di Brittany Murphy ma i quesiti irrisolti sono ancora numerosi. Il 14 ottobre, HBO Max distribuirà il documentario What Happened, Brittany Murphy?, che promette di rivelare dettagli inediti sugli ultimi giorni di vita dell'attrice.

Come riportato da Fox News, il documentario esplorerà la relazione tra Brittany Murphy e il marito, lo sceneggiatore e produttore britannico Simon Monjack. Il progetto è stato prodotto da Blumhouse Television e focalizza la sua attenzione anche su una serie di interviste con persone che hanno fatto parte della vita dell'attrice di Ragazze interrotte.

Brittany Murphy è deceduta nel 2009 a 32 anni a causa di un mix letale di droghe e farmaci su prescrizione medica e non. Cinque mesi dopo, anche suo marito sarebbe morto per cause simili all'età di 40 anni. Secondo la makeup artist Trista Jordan, che ha collaborato con Brittany Murphy in Something Wicked, durante gli ultimi giorni della sua vita l'attrice era irriconoscibile. L'artista ha dichiarato: "Era strana, sembrava così triste. Aveva le gambe come quelle di Bambi, quasi non riusciva a reggersi in piedi!".

Brittany Murphy, la strana morte dell'attrice: la muffa killer e altri misteri

Cynthia Hill, regista del documentario, ha accusato Simon Monjack dichiarando: "Era un individuo disturbato in grado di imbrogliare le persone. Studiandolo, il suo comportamento diventa ovvio e Brittany è stata la sua ultima vittima". I due si sono sposati nel 2007 e, secondo lo sceneggiatore, desideravano anche mettere su famiglia. L'uomo ha descritto l'attrice come la sua migliore amica e anima gemella.

Cynthia Hill ha aggiunto: "Tutti quanti descrivono Brittany come una persona estremamente gentile e cortese. Molti hanno dimenticato il suo carattere a causa della modalità della sua morte. Comunque, era amata da tutti". Un documentario sul caso Brittany Murphy è già stato girato nel 2020: Brittany Murphy: An ID Mystery ha anche intervistato il padre della star, Angelo Bertolotti, che, all'età di 92 anni, aveva messo in dubbio la conclusione secondo cui sua figlia sarebbe deceduta per cause naturali.

L'uomo ha dichiarato: "Quello che mi ha colpito è che qui c'è una giovane donna di 32 anni. Come ha potuto sviluppare uno stato di polmonite così avanzato e uno stato così incredibile di carenza di ferro? Perché non ha ricevuto cure mediche adeguate? Ero solo perplesso da tutto ciò. Aveva i mezzi finanziari per vedere un dottore. E poi aveva prescrizioni per oppiacei forti. Era molto sconcertante".

Per il dottor Cyril Wecht, che ha investigato sul caso su richiesta di Angelo Bertolotti, la morte di Brittany Murphy continua a essere avvolta da circostanze misteriose: "Il corpo ha subito una vasta decomposizione a questo punto. Ora è tutto finito. Non c'è modo di fare studi scientifici significativi. Ma non c'è dubbio sulla polmonite. Questo è stato dimostrato e dimostrato. Non ci sono dubbi sulla polmonite avanzata o sulla carenza di ferro. Questo non può essere evitato... Eppure, è troppo tardi ora per scoprire di più".