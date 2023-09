Wes Anderson critica la censura a Roald Dahl: 'L'opera di un artista non deve essere mai modificata'

Ospite a Venezia 2023, Wes Anderson contesta l'operazione di censura applicata ai racconti di Roald Dahl, di cui ha appena adatto alcuni racconti in una serie di corti.

Wes Anderson ha da poco presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 La sua ultima fatica, il cortometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar, adattamento di un racconto di Roald Dahl che approderà su Netflix il 27 settembre. E proprio il regista si è espresso contro la censura delle opere di Roald Dahl applicata di recente per renderlo più "adatto" alla moderna sensibilità.

Come ha svelato a Venezia 2023, La meravigliosa storia di Henry Sugar non è l'unico adattamento tratto da Roald Dahl, visto che dalla sua opera Wes Anderson ha realizzato altri tre corti, che usciranno prossimamente. Il regista si è però espresso con nettezza sulla censura ai testi di Roald Dahl, che ha visto la rimozione di termini ritenuti offensivi.

La meravigliosa storia di Henry Sugar: Wes Anderson al photocall della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80

"Non voglio che nemmeno l'artista modifichi il proprio lavoro" spiega. "Capisco la motivazione, ma credo che quando il lavoro è finito e il pubblico ne può fruire non vada più modificato. Ciò che è fatto è fatto. E certamente nessuno oltre all'autore dovrebbe modificare l'opera. E in questo caso l'autore è morto".

Scoprite la nostra recensione de La meravigliosa storia di Henry Sugar. In precedenza Wes Anderson aveva adattato un'altra opera di Roald Dahl, Anderson aveva già adattato un'opera di Dahl con "The Fantastic Mr. Fox", candidato all'Oscar come miglior film d'animazione e colonna sonora originale.