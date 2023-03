Wellmania, su Netflix in streaming da oggi

Wellmania, la nuova serie australiana con protagonista Celeste Barber, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 29 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Wellmania di Netflix è ispirato al romanzo di Brigid Delaney dal titolo Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness ed è co-creato e prodotto dalla stessa Delaney con Benjamin Law (The Family Law). Belinda King (The Elegant Gentleman's Guide to Knife Fighting) e Law sono co-produttori esecutivi e sono anche a capo del team di sceneggiatori. Romina Accurso (The Heights, Spreadsheet) ha il ruolo di sceneggiatrice e scrittrice, mentre Nick Coyle (Sarah's Channel) e Amy Stewart (Hardball, The Heights) saranno gli sceneggiatori.

Al centro della narrazione c'è una donna, che per salvarsi la vita, deve forzarsi a cambiare la sua quotidianità e intraprende un viaggio proprio verso una conduzione salutare delle proprie giornate. La protagonista è Celeste Barber, che ha commentato così il progetto:

_"Sono così entusiasta di questo progetto, l'intero team è fantastico. Ci stiamo lavorando da un po' e mi sono affrettata a raccontarlo a tutti. Sono attratta da progetti incentrati su personaggi femminili interessanti, dinamici e complessi e questo è esattamente ciò che è Wellmania. Sono entusiasta di lavorare con Netflix e raccontare questa storia australiana a un pubblico internazionale, e di essere anche un produttore esecutivo in modo da poter comandare le persone".

Barber è produttore esecutivo con Chris Oliver-Taylor e Warren Clarke per Fremantle Australia, con Bree-Anne Sykes come produttrice. Clarke ha aggiunto alle altre affermazioni:

"Lavorare con Celeste Barber e Netflix è un sogno che diventa realtà per tutti noi di Fremantle Australia. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto che questa serie avrà in Australia e in tutto il mondo".