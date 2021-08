Welcome to the Blumhouse: il trailer dei nuovi 4 film in arrivo a ottobre

Amazon Prime Video ha condiviso il trailer dei nuovi quattro film realizzati nell'ambito di Welcome to the Blumhouse, in arrivo a ottobre.

Il progetto antologico Welcome to the Blumhouse ha ora un trailer che regala molte anticipazioni relative ai nuovi film horror in arrivo a ottobre.

Il video anticipa qualche sequenza dei vari progetti, tra strani rituali, personaggi che lottano per sopravvivere o che si credono pazzi, e momenti soprannaturali.

Il primo dei quattro film prodotti da Blumhouse per la piattaforma di Amazon Prime Video si intitola Bingo Hell ed è stato diretto da Gigi Saul Guerrero. Sullo schermo si assiste a una storia ambientata in una cittadina nella quale una comunità di anziani, guidati dalla "leader" Lupita, dovranno affrontare eventi particolarmente oscuri nel momento in cui la sala bingo locale sta per essere venduta. Il progetto unisce elementi tipici delle commedie e del genere horror e nel cast ci sono Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson.

Maritte Lee Go ha invece diretto Black As Night in cui si racconta la storia di una adolescente insicura che lotta contro i vampiri a New Orleans. Nel cast ci sono Mason Beauchamp, Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Abbie Gayle, Craig Tate, e Keith David.

L'8 ottobre arriveranno i successivi due film. Madres è stato diretto da Ryan Zaragoza e racconta la storia di una coppia messicana-americana che è in attesa del primo figlio. I due, che si sono trasferiti in una comunità agricola in California, iniziano ad essere testimoni di eventi sinistri e strane allucinazioni. Nel cast Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill ed Elpidia Carrillo.

Axelle Carolyn ha poi diretto The Manor, una storia in stile horror gotico con al centro i residenti di una casa di riposo che vengono tormentati da una forza malvagia. Nel cast ci sono Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett, e Katie Amanda Keane.