Web Side Story: da oggi su RaiPlay la terza stagione

Torna oggi su RaiPlay, con la terza stagione, Web Side Story, la docu-serie prodotta da Rai Per il Sociale e dedicata alla divulgazione della cultura sul e del web. Dopo la pubblicazione in anteprima di quattro episodi, la nuova stagione approda sulla piattaforma streaming della RAI, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Educazione.

Di cosa parleranno i nuovi episodi di Web Side Story - Quando la Rete fa la Storia? C'è la campagna ambientalista di Greenpeace contro Facebook, una pietra miliare nel lento cammino di Internet verso la sostenibilità; o l'Ice Bucket Challenge, epocale raccolta fondi su web per finanziare la ricerca sulla Sla. E poi il #MeToo, l'hashtag che nel 2017, in quarantotto ore, compare in quasi un milione di tweet e segna una svolta nella battaglia delle donne conto le molestie sessuali. E ancora, la storia dell'hippie ambientalista Stewart Brand e del suo The Whole Earth Catalogue, la rivista che nel 1968 anticipa la nascita di Internet; e quella di Aaron Swartz, programmatore geniale e icona dell'attivismo in Rete, che a soli 27 anni si toglie la vita in nome del diritto di accesso alla conoscenza.

I 12 nuovi episodi, mini-documentari da 6 minuti ciascuno, riprendono il racconto delle prime due stagioni incentrato su eventi epocali avvenuti in Rete o grazie alla Rete da quando, nel 1993, il web è diventato di tutti. Racconti storici che arricchiscono un almanacco utile e istruttivo, da sfogliare senza un percorso obbligato nella grande libreria on demand del servizio pubblico e da scoprire anche attraverso i profili Instagram, Facebook e Twitter di Rai per il Sociale.