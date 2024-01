We Are the World: il documentario sul celebre brano pop per beneficenza in arrivo su Netflix, ecco il trailer

Netflix ha diffuso il trailer del prossimo documentario sulla realizzazione del celebre brano pop del 1985 We Are the World, singolo prodotto a scopo di beneficenza. Il documentario si intitola The Greatest Night in Pop e racconta la storia di come 46 tra le più grandi star della musica si riunirono in un solo giorno per registrare il brano con lo scopo di aiutare la popolazione etiope, ai tempi colpita da una grave carestia.

Prodotto da Quincy Jones e Michael Omartian, We Are the World divenne presto una hit globale e i fondi raccolti furono interamente devoluti in beneficienza alle popolazioni bisognose dell'Africa.

Di seguito potete guardare il trailer di The Greatest Night in Pop:

Il documentario

Come spiega Lionel Richie nel trailer, lui e Michael Jackson hanno co-scritto We Are the World dopo che Harry Belafonte lo aveva chiamato per chiedergli di scrivere una canzone per raccogliere fondi per la lotta alla fame in Africa.

The Greatest Night in Pop raccoglie i filmati di quel giorno nello studio di Jim Henson, dove il gruppo appena assemblato da Richie registrò la canzone dal vivo - nel bene e nel male. Il brano, vincitore di un Grammy, vedeva la partecipazione di alcune delle più grandi star dell'epoca, tra cui Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick e Huey Lewis, che contribuiscono con delle interviste al documentario. L'uscita di The Greatest Night in Pop è prevista per il 29 gennaio.