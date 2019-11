Watchmen: il test di un film del 2003 vede Jorah de Il trono di spade come Gufo Notturno II

Nel 2003 David Hayter fu assoldato per scrivere un film su Watchmen che però non fu mai girato: ora una clip video di prova ci mostra come poteva essere.

Il successo di Watchmen sulla HBO ha convinto David Hayter a pubblicare per la prima volta un video di prova realizzato nel 2003 quando era stato ingaggiato dalla Universal per scrivere una sceneggiatura tratta dal fumetto di culto di Alan Moore e Dave Gibbons. Il film poi non andò in porto per via delle divergenze creative e fu solo nel 2009 che fu dato il via libera ad un lavoro analogo, uscito poi nelle sale, con la regia di Zack Snyder ma prodotto stavolta dalla Warner Bros.

La clip di David Hayter dura circa 4 minuti e vede Iain Glen - il Jorah de Il Trono di spade - nel ruolo di Daniel Dreiberg / Gufo Notturno II e Ray Stevenson - Tito Pullo di Roma - nei panni di Rorschach in una delle prime scene di Watchmen, quando Gufo Notturno II sorprende Rorschach che si è intrufolato a casa sua per informarlo dell'omicidio del Comico. I due attori però non verranno poi confermati nella versione di Zack Snyder e verranno sostituiti da Patrick Wilson e Jackie Earle Haley, mentre il nome di Hayter rimase come sceneggiatore insieme a quello di Alex Tse.

Jackie Earle Haley interpreta Rorschach nel film Watchmen

Dopo questo stop, Hayter ha proseguito su altri progetti come Il re scorpione e X-Men 2. In seguito anche un altro lavoro basato su un fumetto non è andato a buon fine: quello su Black Widow. Molto prima dell'inizio del MCU, ad Hayter era stato contattato per scrivere e dirigere un film sulla Vedova Nera per la Lionsgate. Una volta che i diritti poi sono tornati ai Marvel Studios si è aperta poi la strada a Scarlett Johansson che ora ritroveremo come Natasha Romanoff in un film standalone in uscita il 1° maggio 2020.