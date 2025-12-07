Warner-Netflix, l’allarme di ANEC e UNIC: “Pericolo per sale, contenuti e industria del cinema”

La notizia dell'acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix ha scosso inevitabilmente il panorama cinematografico internazionale e sin da subito sono emersi timori legati a questo tipo di passaggio che potrebbe essere senza precedenti.

Sono diversi gli esponenti e le associazioni che hanno espresso le proprie perplessità riguardo l'acquisizione di una delle storiche major hollywoodiane da parte del colosso dello streaming.

L'allarme di ANEC e UNIC

Attraverso un comunicato pubblicato sui social, ANEC si è unita a UNIC e ha sottolineato tutte le criticità legate a questa acquisizione: "La Presidenza UNIC ha espresso le profonde preoccupazioni dell'esercizio cinematografico internazionale rispetto ai potenziali, devastanti effetti sulla disponibilità di contenuti, la diversità dell'offerta e la tenuta economica delle sale e dell'intera industria in Europa a seguito dell'acquisto di WB da parte di Netflix".

Il comunicato di ANEC prosegue: "L'ANEC condivide pienamente tali timori, suffragati dal fatto che sinora i vertici Netflix hanno manifestato di non aderire al modello di business incentrato sulla centralità della sala, portando in sala solo per periodi limitati i suoi film, pochi giorni prima dell'uscita in piattaforma e solo per farli concorrere ai premi dell'industria. Un'offerta ridotta, che ha al centro lo sfruttamento streaming, non potrà che portare danni irreversibili all'industria del cinema e alla chiusura di sale con forti ripercussioni a livello occupazionale".

In conclusione: "Il Presidente ANEC Mario Lorini riafferma l'impegno a difesa della centralità della sala e rivolge un appello al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla Sottosegretaria Lucia Borgonzoni, affinché promuovano un confronto istituzionale per avviare un più ampio dibattito a livello europeo".

La situazione Warner Bros./Netflix

Nonostante manchino ancora dei passaggi ufficiali per completare l'operazione, Netflix ha acquisito una delle storiche case di produzione hollywoodiane, Warner Bros., e la notizia ha messo in allarme il mondo cinematografico internazionale.

Il motivo principale è che Netflix sinora ha mostrato scarso interesse per le uscite cinematografiche tradizionali, preferendo privilegiare lo streaming con brevi passaggi in sala. Per questo motivo, le associazioni hanno chiesto al Governo italiano di aprire un confronto a livello europeo per tutelare la centralità della sala e l'intera filiera cinematografica.