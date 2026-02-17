Warner Bros. riapre le trattative con Paramount: salta l'accordo con Netflix?

Warner Bros. Discovery ha deciso di ascoltare la "migliore e definitiva proposta" della Paramount e ha ufficialmente riaperto una breve finestra per discutere di una nuova e più allettante proposta.

Il celebre studio hollywoodiano vale decine di miliardi di dollari e il consiglio di amministrazione della società sta cercando di assicurarsi di spremere ogni possibile miliardo dai suoi pretendenti. Quindi ha riaperto le trattative con Paramount per un massimo di sette giorni, sperando in un'offerta più alta, consapevole che Netflix può e probabilmente eguaglierà quel prezzo.

Netflix, dal canto suo, ha criticato aspramente la Paramount, affermando che "le difficoltà finanziarie e i rapidi piani di riduzione dell'indebitamento della Paramount rappresentano un rischio enorme per l'industria dell'intrattenimento".

Ted Sarandos al See What's Netxt Event di Roma

Cosa prevede l'attuale accordo con Netflix

Lo scorso dicembre, Warner aveva accettato di vendere la maggior parte della società, compresi lo studio cinematografico Warner Bros. e HBO, a Netflix. I canali via cavo di WBD, compresa la CNN, non fanno parte della vendita.

L'accordo con Netflix ha rappresentato si è tradotto quindi in un rifiuto nei confronti della Paramount. Ma il CEO David Ellison, ha risposto duramente rivolgendosi direttamente agli azionisti con un'offerta di 30 dollari per azione per l'intera WBD, compresa la CNN.

Netflix è la migliore opzione per Warner Bros.

Warner ha dichiarato che la vendita a Netflix, insieme alla creazione di Discovery Global, una nuova società che ospita i suoi canali via cavo, è l'opzione migliore disponibile per gli investitori, definendo la proposta della Paramount eccessivamente rischiosa e paragonandola a un'acquisizione con leva finanziaria.

Ma c'è una grande incognita: quale sarà l'offerta "migliore e definitiva" della Paramount? Nel gergo negoziale, si tratta dell'importo massimo che un acquirente è disposto a pagare, e Paramount non ha ancora comunicato la sua risposta.