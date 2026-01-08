Warner Bros. respinge l’offerta ostile di Paramount: "Inadeguata e rischiosa"

Niente da fare per Paramount Skydance. Nonostante la major abbia ritoccato la propria offerta per l'acquisizione di Warner Bros., il consiglio d'amministrazione ha respinto l'ultimo tentativo di acquisizione ostile della multinazionale concorrente.

Warner Bros. aveva ricevuto le offerte di Paramount, Comcast e Netflix e aveva deciso di accettare l'offerta di acquisizione del colosso dello streaming. A quel punto, Paramount ha tentato di rilanciare ma l'offerta è stata nuovamente respinta.

Warner Bros. respinge l'offerta di Paramount

In seguito alla proposta di Paramount, Warner Bros. ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di respingere l'ultima offerta, ritenendola inadeguata e piena di rischi. L'acquisizione ostile, ovvero in seguito ad un'offerta avanzata contro il parere del consiglio di amministrazione, non sarebbe nel miglior interesse di Warner Bros.

L'offerta di Netflix, secondo Warner Bros., rimane un accordo migliore e superiore rispetto a tutti gli altri. Samuel A. Di Piazza Jr. ha dichiarato in un comunicato che l'offerta di Paramount era inferiore all'accordo di fusione già in essere con Netflix.

La nota di Warner Bros. che respinge l'offerta di Paramount

L'offerta di Paramount prevedeva una revisione di 30 dollari per azione, per una valutazione da 108,4 miliardi di dollari, ed è stata respinta. Il 22 dicembre, Paramount ha presentato un'ulteriore offerta che Warner Bros. ha deciso di rifiutare.

"Il Consiglio ha stabilito all'unanimità che l'ultima offerta di Paramount rimane inferiore al nostro accordo di fusione con Netflix in molteplici aree chiave" si legge nella nota "L'offerta di Paramount continua a fornire un valore insufficiente, includendo condizioni come un ammontare straordinario di finanziamenti tramite debito che creano rischi per la chiusura dell'operazione e la mancanza di tutele per i nostri azionisti qualora la transazione non venga completata. Il nostro accordo vincolante con Netflix offrirà un valore superiore con livelli di certezza maggiori, senza i rischi e i costi significativi che l'offerta di Paramount imporrebbe ai nostri azionisti".