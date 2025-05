Warner Bros annuncia che la piattaforma di streaming Max ritornerà al suo nome originale

Warner Bros Discovery ha annunciato che la piattaforma di streaming Max cambierà nuovamente nome e ritornerà a essere HBO Max.

Il brand originale era stato cambiato circa due anni fa e due mesi fa, invece, il logo della piattaforma era stato cambiato per ricordare maggiormente quello della tv via cavo.

Il ritorno al passato

In un comunicato stampa Warner Bros Discovery ha annunciato: "Ritornare al brand HBO in HBO Max farà compiere ulteriormente al servizio dei passi in avanti e amplificherà l'unicità che gli abbonati possono attendersi dall'offerta. Si tratta inoltre di una dimostrazione della volontà di WBD di mantenere con coraggio la propria strategia e il proprio approccio, basandosi in gran parte sui dati e sulle informazioni dei consumatori, con lo scopo di posizionarsi al meglio per ottenere successo".

La piattaforma di streaming ha migliorato i propri guadagni di quasi 3 miliardi di dollari in 2 anni, registrando un aumento di 22 milioni di abbonati nel corso dello scorso anno. Secondo lo studio si dovrebbero raggiungere i 150 milioni di abbonati entro la fine del 2026.

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha aggiunto: "La potente crescita che abbiamo ottenuto nel nostro servizio di streaming a livello globale è costruita sulla qualità della nostra programmazione. Oggi stiamo riportando HBO, il brand che rappresenta la qualità più alta nel settore dei media, per accelerare ulteriormente quella crescita dei prossimi anni".