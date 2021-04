Warner Bros nel 2022 distribuirà i propri film in esclusiva nelle sale

Warner Bros ha confermato che dal 2022 i propri film non saranno più distribuiti in contemporanea su HBO Max, debuttando inizialmente nelle sale.

Warner Bros ha confermato che i titoli prodotti dallo studio dal 2022 non saranno distribuiti in contemporanea su HBO Max, come accaduto nel corso del 2021. Negli ultimi mesi c'erano stati numerosi dubbi riguardanti la possibilità che WarnerMedia decida di proseguire con la strategia adottata in occasione di titoli molto attesi come Wonder Woman 1984 o Godzilla vs Kong, ma la scelta è stata compiuta solo a causa dell'impossibilità di poter contare sull'apertura delle sale cinematografiche.

Nel 2022 i lungometraggi targati Warner Bros debutteranno quindi prima nei cinema e, dopo 45 giorni, saranno disponibili per la visione in streaming. La piattaforma HBO Max avrà comunque l'esclusiva per l'arrivo in formato digitale, dopo la tradizionale attesa relativa alla permanenza nelle sale, sul territorio statunitense.

Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, ha dichiarato a Recode Media: "Penso che sia piuttosto giusto dire che i film, come uno dei grandi progetti della DC per fare un esempio, saranno distribuiti esclusivamente nei cinema e poi arriveranno su HBO Max dopo la programmazione nelle sale".

Lo studio sembra quindi certo che la complicata situazione affrontata nel 2020 e nel 2021, grazie ai vaccini e alle nuove misure per limitare i possibili contagi di COVID-19, non si ripeterà il prossimo anno e Warner spera già di poter puntare a ottimi risultati ai box office in estate, quando arriverà un lungometraggio molto atteso come The Suicide Squad - Missione Suicida, mentre nel 2022 ci si attende risultati significativi da progetti come The Batman.