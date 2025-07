Warlord: il primo teaser della serie realizzata interamente con l'IA

Il regista Shekhar Kapur ha presentato il primo teaser della nuova serie Warlord, realizzata interamente con l'IA. Il progetto debutterà con il primo episodio tra i prossimi mesi e il video condiviso online anticipa qualche dettaglio dei personaggi al centro della trama e dell'atmosfera che contraddistinguerà l'epica storia d'amore.

Cosa racconterà la serie Warlord

Warlord è stata scritta da Shekhar Kapur (Elizabeth) e racconta la storia di un guerriero in grado di spostarsi tra varie dimensioni e che sembra indistruttibile perché la sua amante lo mette al sicuro non appena affronta un pericolo mortale. L'unico momento in cui può infatti portarlo nella sua dimensione è quando lui è vicino alla morte.

Il filmmaker, presentando il progetto a Variety, ha spiegato: "Se la spada lo colpisce e sta per morire, lei lo sposta in un'altra dimensione e si potrebbe vedere la spada mentre lo attraversa, ma lui non è fisicamente lì".

La saga segue dei guerrieri che devono proteggere dei cristalli mistici che danno potere a un'intera galassia.

Nel teaser si vedono anche le navi spaziali ispirate alle meduse e che saranno degli esseri viventi. Il creatore della saga ha anticipato che nel futuro che ha ideato ci saranno dei materiali che 'guariscono' se stessi e utilizzati per i mezzi di trasporto.

Un progetto senza confini

Il regista ha sottolineato che il progetto supera i confini della narrazione tradizionale e metterà a disposizione il design e i personaggi in modo che anche altre persone possano usarli nei propri progetti, pagando un centesimo ogni volta che verranno utilizzati e assicurando che si tratterà di creazioni open source. Kapur ha sostenuto: "L'idea è che le storie grandiose possano diventare le proprie piattaforme. Non hanno bisogno di essere sostenute e distribuite da un'altra piattaforma".

Shekhar sostiene che le nuove tecnologie permetteranno di porre fine al dominio degli studios, permettendo di realizzare opere ambiziose con un budget ridotto e dando nuovo potere agli individui, che potranno ora sfruttare la propria immaginazione e creatività senza limiti.

Warlord darà vita anche a film e videogiochi: "Si tratta di piantare un seme per creare una foresta pluviale di idee. Una foresta di production design, di storie. Ma tutto nasce da un seme e noi lo stiamo piantando".

La serie sarà realizzata in collaborazione con Studio Blo, realtà fondata a Mumbai e specializzata in Intelligenza Artificiale.

Kartik Shah comporrà le musiche originali degli episodi.