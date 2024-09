War Machine: Il film sci-fi di Alan Ritchson aggiunge due star di Suicide Squad e Mission: Impossible nel cast

Il prossimo film d'azione di Alan Ritchson ha trovato il suo cast. Al fianco della star di Reacher in War Machine ci sono una manciata di volti noti di alcuni dei più grandi franchise di Hollywood.

Secondo The Hollywood Reporter, Dennis Quaid (Reagan), Stephan James (The Piano Lesson), Jai Courtney (Suicide Squad) ed Esai Morales (Mission: Impossible - Dead Reckoning) si sono uniti al cast del film d'azione fantascientifico War Machine, le cui riprese inizieranno questa settimana in Australia.

Blake Richardson (Mystery Road), Keiynan Lonsdale (The Flash) e Daniel Webber (The Dirt) completano l'ensemble. Patrick Hughes (The Man from Toronto) dirige una sceneggiatura scritta insieme a James Beaufort.

Suicide Squad: Jai Courtney interpreta Captain Boomerang

Secondo la trama ufficiale, War Machine è "ambientato durante le ultime 24 ore del processo di selezione più duro del mondo e vede una squadra di Ranger dell'esercito scontrarsi con una minaccia che va oltre la loro immaginazione".

Ritchson interpreterà il principale candidato Ranger, mentre James, Courtney, Richardson, Lonsdale e Webber vestiranno i panni di altri aspiranti che si troveranno in una situazione molto più grande di loro. Quaid e Morales interpreteranno gli ufficiali comandanti. Il film è in fase di sviluppo presso Netflix, che ha acquisito il progetto dalla Lionsgate.

Alan Ritchson diventa Batman grazie a un artwork digitale condiviso online

Il successo e i progetti di Ritchson

Sebbene Ritchson lavori a Hollywood dall'inizio degli anni 2000, è probabilmente più famoso di quanto sia mai stato grazie a Reacher di Prime Video, la cui seconda stagione si è conclusa all'inizio di quest'anno. Il successo di Reacher ha portato Ritchson a essere richiesto per ruoli in film come Fast X (2023), Il miracolo di Sharon e Il ministero della guerra sporca (entrambi del 2024).

Reacher: un'immagine del protagonista

Ha anche un accordo pluriennale per il primo film con gli Amazon MGM Studios, lo studio che ha realizzato la sua prossima commedia natalizia per famiglie The Man With the Bag con Arnold Schwarzenegger. All'inizio dell'anno l'attore ha concluso la produzione della commedia d'azione Playdate, di cui è protagonista insieme all'ex attore di The King of Queens Kevin James, ed è in fase di sviluppo il sequel della sua popolare serie comica Blue Mountain State (2010-11).