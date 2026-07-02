Tutti i film Wanted che vedremo al cinema fino a dicembre 2026

Dal dramma d'autore Love Letters a Palestina 36, Mary Anning e i documentari tra natura, politica e attualità come Il canto della foresta e Agent of Happiness: ecco tutte le uscite del listino Wanted tra luglio e dicembre 2026

Il secondo semestre del 2026 segna il ritorno in sala del listino Wanted con una selezione di film che attraversa cinema d'autore, documentari internazionali e storie dal forte impatto sociale.

Da luglio a dicembre, la distribuzione porterà nelle sale italiane opere presentate a Cannes, Sundance, Berlino, Venezia e in altri festival di primo piano, confermando una linea editoriale costruita su qualità autoriale e temi contemporanei.

Un listino tra cinema d'autore, documentari pluripremiati e grandi festival internazionali

Urchin: un fotogramma del film, esordio alla regia per Harris Dickinson

Il listino Wanted della seconda metà del 2026 si distingue per una programmazione che unisce cinema d'autore europeo e internazionale, documentari premiati e storie capaci di intercettare temi sociali, politici e ambientali con linguaggi diversi.

L'apertura è affidata a Love Letters di Alice Douard, dramma intimo presentato alla Semaine de la Critique di Cannes 2025, che racconta la maternità in una famiglia omogenitoriale attraverso il percorso emotivo e legale di due donne.

Sempre a luglio arriva Agent of Happiness - Il Bhutan e la felicità, documentario selezionato al Sundance, che segue un "rilevatore di felicità" nel regno himalayano del Bhutan, tra misurazione del benessere e ricerca personale.

A settembre il listino si apre alla fantascienza con Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari, commedia ambientata in un futuro in cui umani e robot convivono, e con Per silenzio e vento, evento speciale dedicato alla montagna e alla riflessione sul paesaggio naturale attraverso lo sguardo dello scrittore Matteo Righetto.

Ottobre rappresenta il cuore della stagione con tre titoli centrali. Palestina 36 di Annemarie Jacir, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in shortlist per l'Oscar, ricostruisce la Grande Rivolta del 1936 nella Palestina del Mandato britannico. Nel cast Jeremy Irons, Liam Cunningham e Robert Aramayo.

Arriva poi Mary Anning - Cacciatrice di fossili, animazione biografica pensata anche per il pubblico scolastico, e Urchin, esordio alla regia di Harris Dickinson premiato a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Tra novembre e dicembre il listino si concentra su documentari e cinema d'autore. Il canto della foresta di Vincent Munier (in copertina), già premiato al Trento Film Festival e ai César, prosegue il percorso del regista nella natura selvaggia.

The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun, presentato a Venezia 2025 e premiato con la Coppa Volpi alla migliore attrice per Xin Zhilei, chiude il segmento fiction con una storia di amori e colpe che riemergono dal passato.

Completano il listino i titoli annunciati ma senza data d'uscita certa: The North, un viaggio nelle Highlands scozzesi, The Loneliest Man in Town, dramma austriaco presentato al Festival di Berlino ed Everybody Digs Bill Evans, ritratto del pianista jazz e vincitore dell'Orso d'Argento per la regia alla Berlinale.

Tutti i film Wanted in uscita fino a dicembre 2026