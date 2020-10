Wander Darkly: Sienna Miller e Diego Luna nel trailer del film

Wander Darkly è il nuovo film con Sienna Miller e Diego Luna e il primo trailer svela alcune sequenze della storia romantica, ma dall'atmosfera decisamente originale, creata per il progetto in arrivo in streaming e in alcuni cinema americani dall'11 dicembre.

Nel video si assiste alla vita di una coppia apparentemente felice che inizia ad avere però dei problemi poco dopo essere diventati genitori. Un incidente d'auto sconvolge però la loro vita e la protagonista sembra essere intrappolata in una dimensione pre-morte.

Tara Miele ha scritto e diretto Wander Darkly, film distribuito da Lionsgate e presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

Nel lungometraggio un incidente traumatico lascia la coppia composta da Adrienne (Sienna Miller) e Matteo (Diego Luna) in uno stato surreale che li porta alle prese con un viaggio in grado di disorientare, mostrando le due diverse prospettive dei momenti che hanno condiviso.

Ricordando i momenti più emozionanti e importanti della loro storia d'amore e affrontando il presente, i due devono riscoprire l'amore che li ha uniti.

Il lungometraggio mostrerà quindi i protagonisti obbligati ad affrontare il proprio passato per affrontare un futuro incerto.

Sienna Miller, prossimamente, sarà la protagonista della serie Netflix intitolata Anatomy of a Scandal, mentre Diego Luna riprenderà il ruolo avuto in Rogue One, il film spinoff di Star Wars, per interpretare la serie Cassian Andor, uno dei progetti prodotti per la piattaforma di streaming Disney+.